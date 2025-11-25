प्रतापगढ़ में खुद को हाई कोर्ट के जज का निजी सचिव बताने वाला ठग गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाता था जज और विधायक का स्टीकर

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का निजी सचिव (पीएस) बताकर आरओ-एआरओ की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपित को मंगलवार को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित विमल पांडेय पर कमिश्नरेट लखनऊ और जनपद प्रतापगढ़ में कुल तीन मामले दर्ज हैं। आरोपित अपनी गाड़ी पर जज और विधायक का स्टीकर लगाकर घूमता था। उसके पास सीयूजी सीरीज का फर्जी मोबाइल नंबर भी था। इससे वह पैसे देने वाले लोगों को धमकाकर भी रखता था। पुलिस अब उसकी पूरी कुंडली खंगाल रही है।

नौकरी न मिलने पर पैसा वापस मांगने पर धमकी दी बदायूं निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विमल पांडेय पुत्र महेंद्र कुमार पांडेय निवासी पूरे ईश्वरनाथ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आरओ-एआरओ की नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये आनलाइन और सात लाख रुपये नकद दिए थे। आरोपित ने फर्जी दस्तावेज एवं जाली ज्वाइनिंग लेटर देकर उन्हें भ्रमित किया। नौकरी न मिलने पर पैसा वापस मांगने पर धमकी दी।

गुमराह करके पैसे ऐंठता था एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल ने बताया कि आरोपित विमल खुद को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का पीएस बताता था। उसके पास दो स्कापियो और एक वरना गाड़ी है। उनसे गाड़ी पर जज और विधायक का स्टीकर लगा रखा है। वह सीयूजी सीरीज के फर्जी मोबाइल नंबर से लोगों को गुमराह करके पैसे ऐंठता था।

काली कमाई से बना लिया था घर मंगलवार को अपने निवास पूरे ईश्वरनाथ से गिरफ्तार हुए विमल ने लोगों को ठगकर काली कमाई से यहां पर शानदार घर बना लिया था। वह मूल रूप से आसपुर देवसरा थाने का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वह अपनी पहचान जज के पीएस के रूप में बताता था। इसलिए जो लोग उसको काम कराने के लिए पैसा देते थे, काम न होने पर इसकी शिकायत करने पर भी डरते थे। इसका फायदा उठाकर वह तेजी से अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था।

लखनऊ में दर्ज हुआ था मुकदमा विमल पांडेय कई सालों से लोगों के साथ ठगी कर रहा था। एक साल पहले उसके खिलाफ धारा 316(2), 318, 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद से पुलिस इसे तलाश रही थी। उसके बाद धारा 406, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ में दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था। तीसरा मुकदमा थाना नगर कोतवाली में धारा 319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2) में दर्ज किया गया।