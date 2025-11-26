यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इस जिले में बढ़ी सरगर्मी, तीन सदस्यीय टीम मतपत्र लाने जाएगी दिल्ली

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सरगर्मियां बढ़ रही हैं। निर्वाचन आयोग ने भी इसकी तैयारियों में तेजी लाई है। चुनाव कराने के लिए अब मतपत्रों को मंगाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस टीम भी साथ जाएगी। इसके बाद मतपत्रों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा।पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुट गया है। मतपत्र छपवाने से लेकर मतपेटिका मंगाने की तैयारी चल रही है।

इस बार के पंचायत चुनाव में एक करोड़ 12 लाख 85 हजार 600 मतपत्र मंगाए जाएंगे। इसमें ग्राम प्रधान पद के चुनाव के लिए 32 लाख 82 हजार मतपत्र, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 14 लाख 37 हजार 500 मतपत्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 31 लाख 82 हजार 900 और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 33 लाख 83 हजार 200 मतपत्र मंगाए जाएंगे।

मतपत्रों को लाने के लिए तीन सदस्यीय अधिकारियों की टीम और पर्याप्त पुलिस कर्मी दिल्ली जाएगी। मतपत्र लाने के लिए ट्रक और राजकीय वाहन भेजा जाएगा। मतपत्र आने के बाद इसे राम राम चौराहा स्थित स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा।

यहां पर 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मतपत्र लाने के लिए अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों की टीम भेजी जाएगी। इसके बाद उसे स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 26.19 लाख मतदाता थे पिछले पंचायत चुनाव में 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1,193 ग्राम पंचायतें थीं। 1,390 मतदान केंद्रों और 3,768 बूथों पर मतदान हुआ था।इसके अलावा 14,917 ग्राम पंचायत सदस्यों, 1,434 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 57 जिला पंचायत सदस्यों के पद पर चुनाव हुआ था।