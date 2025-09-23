Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव-गांव चोरों की दहशत के बीच पकड़ो-पकड़ो का शोर, जान माल बचाने को पहरेदारी कर रहे ग्रामीण

    By rajan shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:23 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में चोरियों की बाढ़ से लोगों में दहशत है। जान-माल बचाने के लिए ग्रामीण पहरेदारी कर रहे हैं। संदिग्ध दिखने पर मारपीट की जा रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है पर डर बरकरार है। लोग बैंकों में लॉकर की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गांव-गांव चोरों की दहशत, पकड़ो-पकड़ो का शोर

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। इन दिनों जिले का माहौल खराब है। अचानक चोरियों की बाढ़ आ गई है। जान-माल बचाने को लोग जत्थे बनाकर पहरेदारी कर रहे हैं। संदिग्ध लोगों के दिखने पर पकड़ो-पकड़ो का शोर मचने लगता है। कई जगह ऐसी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। पुलिस लगातार मौके पर जाकर कार्रवाई भी कर रही है, पर अभी लोगों में डर बना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रहस्यमय ड्रोन उड़ने के बीच संदिग्ध दशा में गांव में मिलने वाले अजनबियों पर लोग टूट पड़ रहे हैं। चोर होने की आशंका में उनको पीट रहे हैं। कुछ लोग इसी बहती हवा में अपनी दुश्मनी का हिसाब भी बराबर कर ले रहे हैं। पुलिस पहुंचकर पीड़ितों की जान बचा रही है।

    घटना के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन दिनों रहस्यमय ड्रोन और चोरों की वजह से लोग दहशत में हैं। पिछले एक सप्ताह से जिले में दर्जनों घरों में हुई चोरी से ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है।

    पूरी रात जगराता कर ग्रामीण अपने घर की सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी आशंका बेबुनियाद नहीं है। चोरी हो भी रही है। अचानक ऐसा कैसे होने लगा, इसे पुलिस भी नहीं समझ पा रही है। गांव में कोई भी बाहरी संदिग्ध दिखता है तो लोग हमलावर हो जाते हैं। उनको लगता है कि वह चोर होगा। रिश्तेदारी आए लोग, काम करने आए मजदूर पिट जा रहे हैं।

    लॉकर की बढ़ी मांग

    लोग अपने जेवरात व पैसे बचाने के लिए बैंकों के लॉकर की मांग कर रहे हैं। कई बैंकों में लोग इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। वह किसी भी दशा में अपनी गाढ़ी कमाई से बनाई गई संपत्ति की सुरक्षा चाहते हैं।

    टोका तो पुलिस के सामने ही पीटा

    अंतू के ककरहा गांव में शनिवार देर रात दो युवक संदिग्ध दशा में दिखे। उनको देख रतजगा कर रहे शेखू यादव ने टार्च जलाकर उन्हें टोका। इस पर युवकों ने उसे गाली दी। परिवार के लोगों ने एआरटीओ पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही को फोन करके मदद मांगी। सिपाही संजय प्रजापति बाइक से मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उचक्कों ने सिपाही के सामने शेखू को जमकर पीटा।

    ड्रोन खिलौने हैं। इनसे भयभीत न हों। अफवाहों में न पड़ें। चोर-उचक्कों पर पुलिस की नजर है। ऐसे अराजक तत्व बचने नहीं पाएंगे। लोग सतर्क रहें, लेकिन पैनिक न हों। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो पुलिस को सूचना दें। किसी से मारपीट न करें।

    -दीपक भूकर, पुलिस अधीक्षक।