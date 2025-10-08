Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ में किशोरी को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़खानी की, गोली मारने की धमकी भी दी

    By rajan shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में एक मनचले ने कोचिंग से लौट रही किशोरी से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे गोली मारने की धमकी दी। आरोपी ने किशोरी को अश्लील वीडियो भी दिखाए और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    किशोरी को अश्लील वीडियो दिखा छेड़ा, गोली मारने की धमकी।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। शोहदे ने सरेराह मिशन शक्ति को चुनौती दी। अब उस पर कानून का शिकंजा कस रहा है। उसने कोचिंग से साइकिल से अपने घर जा रही किशोरी से छेड़छाड़ की। अश्लील वीडियो दिखाकर उसे जबरन पकड़ लिया। कपड़े फाड़ने लगा और विरोध पर गोली मारने की धमकी भी दी। फतनपुर पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतनपुर के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी कोचिंग भी पढ़ती है। साइकिल से जाती-आती है। रोज की तरह सोमवार शाम को 6:30 बजे सुवंसा बाजार से कोचिंग पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में टावर के पास बाइक सवार शोहदे ने उसको रास्ते में रोका। घूरीपुर गांव जाने का रास्ता पूछा।

    वह रास्ता बता ही रही थी कि इसी बीच आगे बढ़कर उसने किशोरी को बदनीयती से पीछे से पकड़ लिया और अपने मोबाइल में गंदा वीडियो दिखाने लगा। किशोरी ने विरोध जताया तो उसके कपड़े फाड़ने लगा।

    शोर मचाने पर शोहदा गोली मारने की धमकी देकर लोगों को आते देख वहां से भाग निकला। डरी-सहमी पीड़िता ने अपने घर जाकर घर वालों से सारी बात बताई तो मंगलवार को छात्रा के पिता ने घटना की नामजद तहरीर थाने में दी। इस तहरीर पर आरोपित संजय सरोज पुत्र अमृतलाल सरोज महमदपुर पाली के विरुद्ध बीएनएस की धारा 75, 76, 351 (3) व पाक्सों के तहत देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया।

    रात में उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। उसके दोस्तों, रिश्तेदारों के यहां तलाशा जा रहा है। उसके माेबाइल को सर्विलांस पर लगाया गया है। फतनपुर थानाध्यक्ष राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता ने बयान दिया है। विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आरोपित को तलाशा जा रहा है। किशोरी का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया जाएगा।