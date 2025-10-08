प्रतापगढ़ में किशोरी को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़खानी की, गोली मारने की धमकी भी दी

प्रतापगढ़ में एक मनचले ने कोचिंग से लौट रही किशोरी से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे गोली मारने की धमकी दी। आरोपी ने किशोरी को अश्लील वीडियो भी दिखाए और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। शोहदे ने सरेराह मिशन शक्ति को चुनौती दी। अब उस पर कानून का शिकंजा कस रहा है। उसने कोचिंग से साइकिल से अपने घर जा रही किशोरी से छेड़छाड़ की। अश्लील वीडियो दिखाकर उसे जबरन पकड़ लिया। कपड़े फाड़ने लगा और विरोध पर गोली मारने की धमकी भी दी। फतनपुर पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज कर लिया है।

फतनपुर के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी कोचिंग भी पढ़ती है। साइकिल से जाती-आती है। रोज की तरह सोमवार शाम को 6:30 बजे सुवंसा बाजार से कोचिंग पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में टावर के पास बाइक सवार शोहदे ने उसको रास्ते में रोका। घूरीपुर गांव जाने का रास्ता पूछा।

वह रास्ता बता ही रही थी कि इसी बीच आगे बढ़कर उसने किशोरी को बदनीयती से पीछे से पकड़ लिया और अपने मोबाइल में गंदा वीडियो दिखाने लगा। किशोरी ने विरोध जताया तो उसके कपड़े फाड़ने लगा। शोर मचाने पर शोहदा गोली मारने की धमकी देकर लोगों को आते देख वहां से भाग निकला। डरी-सहमी पीड़िता ने अपने घर जाकर घर वालों से सारी बात बताई तो मंगलवार को छात्रा के पिता ने घटना की नामजद तहरीर थाने में दी। इस तहरीर पर आरोपित संजय सरोज पुत्र अमृतलाल सरोज महमदपुर पाली के विरुद्ध बीएनएस की धारा 75, 76, 351 (3) व पाक्सों के तहत देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया।