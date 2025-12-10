Language
    प्रतापगढ़ में इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामले प्रस्तुत करने का मिला निर्देश

    By Rajan Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तहसीलों और दीवानी कोर्ट परिसर में वादों का निपटारा होगा। जिला जज राजीव कमल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को होगा। तहसीलों व दीवानी कोर्ट परिसर में बड़े पैमाने पर वाद इसमें निस्तारित किए जाएंगे। इसके लिए न्याय विभाग प्रचार-प्रयार भी कर रहा है। लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है।

    इस आयोजन में न्यायिक सेवाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का भी संदेश दिया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक वादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय से जिला जज राजीव कमल पांडेय ने न्यायिक-प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जागरूकता रैली को भी रवाना की है, जो पूरे जिले में प्रचार कर रही है। ️

    रैली के माध्यम से आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, लाभ तथा वादों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को जोड़ा जा रहा है।

    नागरिकों से कहा गया है कि अपने लंबित वादों के शीघ्र व सहज निस्तारण पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं। लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का शीघ्र, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। जनपद न्यायालय एवं संबद्ध राजस्व, प्रशासनिक विभागों द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

    बैंक, परिवहन, पुलिस, बिजली, राजस्व, दूरसंचार समेत विभागों के हजारों वाद पेश किए जाएंगे। प्रभारी सचिव एडीजे प्रथम रामलाल के अनुसार लोक अदालत सहज व सर्वमान्य न्याय का आयोजन है। इसमें हुए निर्णय के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती।