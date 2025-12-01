Language
    प्रतापगढ़ में युवक की हत्या के बाद बोला आरोपित- मुस्तकील ने उसे मारा था, गाली दी, कई बार बेइज्जत किया... इसलिए गोली मार दी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के सांगीपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक मुस्तकील लालगंज का रहने वाला था और कमयनपुर के बाजार में आया था। आरोपी, अमान, बगल के गांव का निवासी है, उसने मुस्तकील को गोली मारने के बाद भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि मुस्तकील ने उसे कई बार बेइज्जत किया था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया।

    Hero Image

    प्रतापगढ़ में सांगीपुर के कमयनपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद जुटी भीड़। जागरण 

    संसू, जागरण, घुइसरनाथ धाम (प्रतापगढ़)। जनपद के सांगीपुर के कमयनपुर गांव में लगे भीड़भाड़ वाले साप्ताहिक बाजार में आए युवक कीे गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताते हैं कि बगल गांव के युवक ने रंजिश को लेकर तमंचे से उस पर गोली चला दी। मौके पर ही उसकी माैत हो गई।

    लालगंज के उधरनपुर निवासी था मुस्तकील

    लालगंज के उधरनपुर निवासी 26 वर्षीय मुस्तकील किसी काम से सांगीपुर के कमयनपुर में लगी बाजार में सोमवार शाम आया था। वह किसी से बातचीत कर रहा था कि इसी बीच शाम करीब सवा पांच बजे उसे तमंचे से गोली मारकर एक हमलावर भागने लगा। मुस्तकील मौके पर गिर गया।

    वारदात के बाद एक घर में घुस गया हमलावर  

    लोगों ने हमलावर काे दौड़ाया तो वह गांव के विनोद के घर के तीसरे मंजिल की छत पर चढ़ गया।  पुलिस के अनुसार हमलावर अमान पुत्र अमजद निवासी असांव सांगीपुर है। वह छत से ही कहता रहा कि मुस्तकील ने उसे मारा था, गाली दी थी। कई बार बेइज्जत किया था, इसलिए गोली चला दी।

    पुलिस ने तमंचा के साथ गिरफ्तार किया

    पुलिस ने मशक्कत करके उसे छत पर जाकर पकड़ा व उसके पास से तमंचा बरामद किया। पकड़े जाने के बाद वह कहने लगा कि मुस्तकील भी तमंचा लिए था, छीना झपटी में गोली चल गई। भरे बाजार घटना से अफरा-तफरी मच गई।

    आरोपित के साथ दिल्ली में करता था मजदूरी 

    लोगों के अनुसार मुस्तकील और अमान दोनों दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। इनका आए दिन वहां विवाद होता था। इसी को लेकर वह मौके की तलाश में था। विवाद व रंजिश में वारदात की गई। सीओ लालगंज आशुतोष मिश्र का कहना है कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रंजिश में घटना हुई है।