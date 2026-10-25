प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के छात्र की संदिग्ध दशा में मौत, कॉलेज के हॉस्टल के पास मिला शव; वजह तलाश रही पुलिस

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले के मेडिकल कॉलेज में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब हॉस्टल के पास मेडिकल के छात्र अचेत अवस्था में मिला। उसे तत्काल राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदिग्ध दशा में मेडिकल छात्र की मौत के मामले की जांच-पड़ताल पुलिस कर रही है।

मिथलेश कुमार 2024 बैच का मेडिकल छात्र था 27 वर्षीय मिथलेश कुमार वर्ष 2024 बैच का मेडिकल छात्र था। वह बलिया का रहने वाला था। रविवार सुबह मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पास मिथलेश मृत अवस्था में पाया गया। छात्र-छात्राओं की भीड़ वहां इकट़्ठा हो गई। सूचना मिली तो वहा पुलिस और फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई और गहनता से जांच-पड़ताल व साक्ष्य संकलित किए।

हॉस्टल के पास अचेत अवस्था में मिला मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. देवजीत शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह मिथलेश हॉस्टल के पास अचेत अवस्था में मिला। उसे राजा प्रताप बहादुर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत बताया। मिथिलेश के परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी गई है।