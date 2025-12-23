प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का निधन, लखनऊ में चल रहा था लीवर का इलाज

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। लिवर का इलाज करा रहे डॉ. सोने लाल पटेल स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सरोज प्रसाद का मंगलवार को दोपहर करीब ढाई बजे बजे मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में निधन हो गया। वह 55 वर्ष के थे। उनके निधन से मेडिकल कॉलेज व राजा प्रताप बहादुर अस्पताल मातम छा गया।

मूलरूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले डॉक्टर सरोज प्रसाद काफी दिनों से लिवर की बीमारी से पीड़ित थे। 19 दिसंबर को उन्होंने सीएमएस व डॉक्टर के साथ मीटिंग की थी। अगले दिन 20 दिसंबर को वह मेडिकल कॉलेज के डॉ. सोमनाथ को चार्ज देकर अवकाश पर चले गए थे। लखनऊ में अचानक हालत खराब होने पर दो दिन पूर्व उन्हें मैक्स हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉ. सरोज प्रसाद मेडिकल कॉलेज में एनाटमी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। पूर्व में वह मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य रहे। वह अपने पीछे पत्नी रेखा देवी व आठ साल के बेटे को छोड़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉ. वीके पांडेय के तबादले के बाद में उन्हें शासन ने मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनाया था।