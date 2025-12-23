प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का निधन, लखनऊ में चल रहा था लीवर का इलाज

Language
    By Ramesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। लिवर का इलाज करा रहे डॉ. सोने लाल पटेल स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सरोज प्रसाद का मंगलवार को दोपहर करीब ढाई बजे बजे मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में निधन हो गया। वह 55 वर्ष के थे। उनके निधन से मेडिकल कॉलेज व राजा प्रताप बहादुर अस्पताल मातम छा गया।

    मूलरूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले डॉक्टर सरोज प्रसाद काफी दिनों से लिवर की बीमारी से पीड़ित थे। 19 दिसंबर को उन्होंने सीएमएस व डॉक्टर के साथ मीटिंग की थी।

    अगले दिन 20 दिसंबर को वह मेडिकल कॉलेज के डॉ. सोमनाथ को चार्ज देकर अवकाश पर चले गए थे। लखनऊ में अचानक हालत खराब होने पर दो दिन पूर्व उन्हें मैक्स हास्पिटल में भर्ती कराया गया था।

    डॉ. सरोज प्रसाद मेडिकल कॉलेज में एनाटमी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। पूर्व में वह मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य रहे। वह अपने पीछे पत्नी रेखा देवी व आठ साल के बेटे को छोड़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉ. वीके पांडेय के तबादले के बाद में उन्हें शासन ने मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनाया था।

    मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल डॉ. सोमनाथ ने बताया कि वह काफी दिनों से लिवर की बीमारी से पीड़ित चल रहे थे। उनके निधन पर राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में शोकसभा कर श्रद्धांजलि दी गई।

    इस दौरान राजा प्रताप बहादुर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा, महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरके पांडेय, डॉ. मनोज खत्री, डॉ. अवंतिका पांडेय, डॉ. आरपी चौबे, डॉक्टर केके तिवारी, डॉ. अतुल सरोज, विजय यादव, विजय सिंह, विनीत आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया है।