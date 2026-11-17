संसू, जागरण, सैफाबाद (प्रतापगढ़)। जिले के आसपुर देवसरा के परदहा सुमेर गांव में सोमवार रात बड़ी वारदात हुई। एक महिला से मिलने गए अधेड़ से कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ। इसके बाद लाठी-डंडे से जमकर उसकी पिटाई की गई। इससे उसने दम तोड़ दिया। पुलिस शक के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

परदहा सुमेर गांव निवासी 50 वर्षीय जिलाजीत उर्फ जिल्लू की पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसके कोई बच्चे नहीं है। गांव की एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाकर वह अपना भरण-पोषण करता था। जन चर्चाओं की मानें तो गांव की ही एक महिला से उसके संबंध थे।

बताया जाता है कि सोमवार रात करीब दो बजे वह महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था। वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान लोगों ने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। जान बचाकर भागते समय वह कुछ दूर आगे चकमार्ग पर गिर पड़ा, फिर उसकी मौत हो गई।