प्रतापगढ़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बनकर तैयार, युवाओं को रोजगार का मिलेगा अवसर

संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। संसारपुर में औद्योगिक एस्टेट बनकर तैयार हो गया है। बाउंड्रीवाल आदि भी बनाई जा चुकी है। अब यहां पर इकाई लगाने का इंतजार हो रहा है। इसके लिए अब उद्यमियों को यूनिट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। रानीगंज के संसारपुर में वर्ष 2020-21 में औद्योगिक एस्टेट की पहल शुरू हुई। कुल 17 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ। इसे विकसित करने के लिए 23.12 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें बाउंड्रीवाल, गेट, नाली, सड़क आदि का काम पूरा हो चुका है।

अब इसमें प्लाट आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद उद्यमियों को आवंटित किया जाएगा। यहां पर आंवले का उत्पाद, दवा, मिट्टी के बर्तन, आयल मिल के अलावा बेकरी उद्योग आदि लगाए जाएंगे। आने वाले दिनों में क्षेत्र के युवाओं को दिल्ली, मुंबई में रोजगार के लिए रुख नहीं करना पड़ेगा।

सबसे खास बात यह है कि जनपद के अलावा सुलतानपुर, रायबरेली, लखनऊ, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर सहित जिले के बेरोजगार युवाओं को भी आसानी से रोजगार मिलेगा। काम करने के एवज में उनको हर माह अच्छा खास मानदेय भी मिलेगा। इससे गरीबी से निजात मिल सकेगी। आसपास गांव के लोगों की भी आमदनी होगी। किराये पर मकान दे सकेंगे। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। दूसरे फेज में बचे काम को जल्द ही पूरा कराया जाएगा। जेम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही इकाई लगाने की मंजूरी मिलेगी।



छह करोड़ बजट की मांग