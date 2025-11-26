जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। स्टेशन रोड पर खराद मशीन चलाने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद घर से भाग गया। बुधवार सुबह हुई इस घटना का पता करीब छह घंटे बाद दोपहर दो बजे तब चल पाया, जब बच्चे स्कूल से घर पहुंचे। बीच शहर हत्या की सूचना मिलने पर खलबली मच गई। एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फाेरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू की। महिला के पिता ने उसके पति पर गलत चाल-चलन का विरोध करने व पत्नी पर शक के चलते हत्या करने का नामजद केस नगर कोतवाली में दर्ज कराया है। आरोपित की तलाश जारी है।

स्टेशन रोड पर जगन्नाथ विश्वकर्मा की खराद की दुकान है। उसके ऊपर वाले रिहायशी हिस्से में परिवार रहता है। इसमें उनके बेटे संतोष कुमार की पत्नी 38 साल की मंजू विश्वकर्मा अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी। मंजू ने सुबह करीब पौने आठ बजे बच्चों को तैयार करके रोज की तरह स्कूल भेजा। उस दौरान संतोष भी वहां था। कुछ देर बाद पति कहीं चला गया। दोपहर करीब पौने दो बजे संतोष का 11 साल का बेटा आयुष घर लौटा।

कमरे में पहुंचा तो मां को खून से लथपथ फर्श पर पड़ी देख घबरा गया। रोते हुए नीचे भागा। उसके बाबा जगन्नाथ मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। ऐसे में वह दुकान के बाहर सड़क पर पहुंचा व पड़ोसी को इस बारे में बताया। इसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। शहर कोतवाल सुभाष यादव पहुंचे। एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी प्रशांत राज भी आए। इसके बाद एसपी दीपक भूकर भी मौके पर पहुंचे।

कमरे में जाकर पुलिस ने देखा तो मंजू का गला चाकू से रेता दिखा। लाश के पास बहा खून सूख गया था। ऐसे में अनुमान लगाया गया कि पांच-छह घंटे पहले की घटना है। पुलिस ने सूचना देने वाले पड़ोसी, मंजू के बच्चों से जानकारी एकत्र की। दुकान पर लगे सीसीटीवी के फुटेज कब्जे में ले लिए।

अब तक आशंका है कि आशनाई को लेकर हुई कलह हत्या की वजह हो सकती है। कानपुर में रह रहे मंजू के पिता वीपी शर्मा देर शाम नगर कोतवाली पहुंचे। दामाद पर हत्या का केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि संतोष अक्सर मंजू से झगड़ा करता था। अपना चाल-चलन सुधारने की बजाय वह पत्नी पर शक करके मारपीट करता रहता था। इस बारे में बेटी ने मायके में बताया भी था।