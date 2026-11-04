धनतेरस से पहले प्रतापगढ़ के सराफा बाजार में रौनक, सिंगापुर की सोने की मूर्तियां बनीं आकर्षण

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सोने-चांदी की कीमतों में नरमी से सराफा बाजार में रौनक बढ़ी है। धनतेरस और दीपावली पर शुभ खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहक आभूषण पसंद करने और उनकी बुकिंग कराने लगे हैं। लेटेस्ट डिजाइन के जेवर आकर्षण का केंद्र हैं। सहालग को देखते हुए लोग मनपसंद डिजाइन के आभूषण बनवाने के लिए अग्रिम रकम भी जमा कर रहे हैं।

शहर के पंजाबी मार्केट के सराफा कारोबारी अश्वनी कुमार सोनी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में करीब छह हजार रुपये की गिरावट आई है। इससे खरीदारी को लेकर ग्राहकों का उत्साह बढ़ा है। दुकानों पर ग्राहक नए डिजाइन देख रहे हैं और अपनी पसंद के जेवर तैयार कराने के लिए आर्डर दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि धनतेरस पर पसंदीदा आभूषण घर ले जा सकें।

सराफा व्यवसायी अमित केसरवानी ने बताया कि त्योहार और सहालग के लिए ग्राहक आभूषणों की बुकिंग करा रहे हैं। पसंद के डिजाइन में जेवर तैयार कराने के लिए करीब 15 दिन पहले तक के आर्डर लिए जा रहे हैं। कुछ ग्राहक कीमत का लगभग 65 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान कर रहे हैं, ताकि धनतेरस पर समय से डिलीवरी मिल सके।

सिंगापुर की प्रतिमाएं बनीं आकर्षण का केंद्र दीपावली पर सराफा बाजार में सिंगापुर में सोने से बनी मां लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र हैं। श्याम बिहारी मार्केट, पंजाबी मार्केट समेत जनपद की अन्य सराफा दुकानों पर चांदी के नोट और सिक्के भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।