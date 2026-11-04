 धनतेरस से बड़ी दिवाली तक... मुरादाबाद के बाजारों में ई-रिक्शा की नो एंट्री, पैदल खरीदारी करेंगे लोग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहार पर बाजारों में बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पर शहर के प्रमुख बाजारों में तीन दिन ई-रिक्शा की नो एंट्री रहेगी। इन दिनों ग्राहकों को बाजार में पैदल ही खरीदारी करनी होगी। मंगलवार को सदर कोतवाली में पुलिस और व्यापारी संगठनों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जानी और प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ने कहा कि त्योहार पर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से आवागमन प्रभावित होता है। ऐसे में तीनों दिन प्रमुख बाजारों में ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

व्यापारियों से भी अपील की गई कि वे दुकानों का सामान सड़क पर फैलाकर न रखें, जिससे ग्राहकों को पैदल चलने में परेशानी न हो और बाजार में आवागमन सुचारू बना रहे। व्यापारी नेताओं ने पुलिस प्रशासन से यह भी मांग की कि व्यवस्था बनाने के नाम पर व्यापारियों का किसी तरह उत्पीड़न न किया जाए।