Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ जीजीआइसी की छात्रा रिया बनीं एक दिन की शहर कोतवाल, समझी पुलिसिंग, जन शिकायतें भी सुनीं

    By rajan shukla Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:22 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति अभियान के तहत जीजीआइसी की छात्रा रिया को एक दिन के लिए शहर कोतवाल बनाया गया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली समझी और जन शिकायतें सुनीं। रानीगंज में छात्राओं को लैंगिक समानता और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति के तहत जीजीआइसी की छात्रा रिया को बनाया गया शहर कोतवाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। शनिवार को जीजीआइसी की छात्रा रिया को शनिवार को एक दिन का शहर कोतवाल बनाया गया। छात्रा ने पुलिस की कार्य प्रणाली को समझा व कई सवाल भी किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर कोतवाल नीरज यादव ने अपनी सीट पर रिया को बैठाकर नारी सशक्तीकरण का संदेश दिया। रिया ने प्रतीकात्मक रूप से कैप लगाया व चार्ज लिया। कुछ छात्राओं को स्टाफ के रूप में पुलिस का गेटअप दिया गया। इसके बाद छात्रा ने कोतवाली परिसर का निरीक्षण किया। कुछ जन शिकायतों की सुनवाई की।

    रिया ने शाम को ड्यूटी पूरी करके बाद कहा कि उसे एक नया अनुभव मिला। सरकारी नौकरी में जाने के लिए उत्साह से तैयारी करने की प्रेरणा मिली। सीओ सिटी प्रशांत राज ने बताया कि यह पहल बेटियों में सुरक्षा का विश्वास जगाने व उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है।

    छात्राओं को किया गया जागरूक

    रानीगंज प्रतिनिधि के अनुसार स्वामी करपात्री जी महाराज राजकीय महाविद्यालय रानीगंज में शनिवार को मिशन शक्ति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में लैंगिक समानता एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण विषय पर संगोष्ठी हुई। साथ ही साथ आत्मरक्षा संबंधित प्रशिक्षण भी छात्राओं को दिया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्राचार्य डा. विजय कुमार मिश्रा ने की।

    डा. कंचन प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना ने संबोधित किया। डा. अंशुमान सिंह प्रभारी मिशन शक्ति ने छात्राओं को आत्मरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया एवं आत्मरक्षा का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन नीलिमा सिन्हा परामर्शदात्री मिशन शक्ति के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रो एसएन यादव, डा. संदीप वर्मा, डा. धर्मेंद्र पाल, डा. ज्योति शुक्ला शामिल रहे।