प्रतापगढ़ में अधिक मूल्य पर DAP बेचने पर किसानों का हंगामा, साधन सहकारी समिति को बंद कर भागा सचिव, घंटों खड़े रहे लोग

संसू, जागरण, कोहंड़ौर (प्रतापगढ़)। खेतों में अनाज के बेहतर उत्पादन के लिए डीएपी को लेकर जिले के किसान परेशान हो रहे हैं। लंबी लाइन लगने के बाद भी कई को डीएपी नहीं मिल रही है। वहीं विकास खंड मंगरौरा के साधन सहकारी समिति बरौली में बुधवार को किसानों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप था कि निर्धारित से अधिक मूल्य पर डीएपी बेचा जा रहा। हंगामा होता देख समिति का सचिव समिति बंद कर भाग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएपी लेने किसानों की जुटी थी भीड़ बताया जाता है कि मंगरौरा के साधन सहकारी समिति में डीएपी के आने की सूचना के बाद किसान इसे लेने के लिए उमड़ पड़े। किसानों का आरोप था कि समिति के सचिव संदीप मौर्या डीएपी प्रति बोरी सरकारी रेट 1350 रुपये की जगह 1380 रुपये में दे रहे थे।

30 रुपये अधिक रेट से बेचने का आरोप प्रति बोरी 30 रुपये अधिक लेने का आरोप किसानों ने लगाया। बस यही बात को लेकर किसानों ने रेट को लेकर विरोध शुरू किया। आरोप है कि सचिव ने किसानों ने अनर्गल वार्तालाप किया। अब्दुल रहमान निवासी वाजिदपुर ने बताया कि मजबूरी है डीएपी लेना है तो तीस रुपये प्रति बोरी ज्यादा ले रहे हैं। बहस करेंगे तो यह भी नहीं देंगे।