    प्रतापगढ़ में अधिक मूल्य पर DAP बेचने पर किसानों का हंगामा, साधन सहकारी समिति को बंद कर भागा सचिव, घंटों खड़े रहे लोग

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के बरौली साधन सहकारी समिति में डीएपी खाद की अधिक कीमत पर बिक्री को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि सचिव संदीप मौर्या 1350 रुपये की खाद को 1380 रुपये में बेच रहे थे। विरोध बढ़ने पर सचिव समिति बंद करके भाग गए। एआर कोआपरेटिव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    प्रतापगढ़ के कोहंडौर में किसानों के हंगामा के बाद समिति पर ताला बंद कर गायब हुआ सचिव। जागरण 

    संसू, जागरण, कोहंड़ौर (प्रतापगढ़)। खेतों में अनाज के बेहतर उत्पादन के लिए डीएपी को लेकर जिले के किसान परेशान हो रहे हैं। लंबी लाइन लगने के बाद भी कई को डीएपी नहीं मिल रही है। वहीं विकास खंड मंगरौरा के साधन सहकारी समिति बरौली में बुधवार को किसानों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप था कि निर्धारित से अधिक मूल्य पर डीएपी बेचा जा रहा। हंगामा होता देख समिति का सचिव समिति बंद कर भाग गया।

    डीएपी लेने किसानों की जुटी थी भीड़ 

    बताया जाता है कि मंगरौरा के साधन सहकारी समिति में डीएपी के आने की सूचना के बाद किसान इसे लेने के लिए उमड़ पड़े। किसानों का आरोप था कि समिति के सचिव संदीप मौर्या डीएपी प्रति बोरी सरकारी रेट 1350 रुपये की जगह 1380 रुपये में दे रहे थे।

    30 रुपये अधिक रेट से बेचने का आरोप 

    प्रति बोरी 30 रुपये अधिक लेने का आरोप किसानों ने लगाया। बस यही बात को लेकर  किसानों ने रेट को लेकर विरोध शुरू किया। आरोप है कि सचिव ने किसानों ने अनर्गल वार्तालाप किया। अब्दुल रहमान निवासी वाजिदपुर ने बताया कि मजबूरी है डीएपी लेना है तो तीस रुपये प्रति बोरी ज्यादा ले रहे हैं। बहस करेंगे तो यह भी नहीं देंगे।

    ताला बंद होने के बाद घंटे खड़े रहे किसान

    कुछ अन्य लोग भी वहां अधिक रेट को लेकर विरोध करते हुए हंगामा करने लगे। इस पर सचिव समिति में ताला बंद कर चला गया। किसान खाद के इंतजार में घंटों खड़े रहे। अंत में निराश होकर वापस लौट गए। एआर कोआपरेटिव देवेंद्र वर्मन का कहना है मामले की जांच की जाएगी, किसानों केे बयान लिए जाएंगे। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।