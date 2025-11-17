Language
    ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को बनाते थे निशाना, प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में उत्तराखंड के दो सगे भाई घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:21 AM (IST)

    प्रतापगढ़ में पुलिस और दो अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें उत्तराखंड के दो सगे भाई घायल हो गए। ये भाई ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को निशाना बनाकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता , प्रतापगढ़। पुलिस मुठभेड़ में रविवार रात दो सगे भाई शातिर बदमाश दीपक व आदित्य यादव घायल हो गए। दोनों पर 10 से अधिक मुकदमे हैं। टप्पेबाजी के साथ मौका मिलने पर ये पीड़ित पर हमला भी करके लूटपाट करते थे। दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं और सिविल व रेलवे पुलिस दोनों के लिए चुनौती बने थे।ट्रेनों से उतरने वाले यात्री को ये दोनों मदद के बहाने बाइक पर लिफ्ट देते थे। उसे बीच में बैठाकर चलते थे।

    कुछ दूर जाने पर कोई सामान गिराकर यात्री को उठाकर लाने भेजते थे। उसके उतरते ही उसका बैग समेत सामान लेकर दोनों भाई भाग जाते थे। इस तरह की कई घटनाएं जिले में हो रही थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों को चिह्नित किया। उनकी तलाश कर रही थी।

    सुलतानपुर में ले रखा था कमरा 

    पता चला कि दोनों ने सुलतानपुर में कमरा ले रखा था। वहां से आकर प्रतापगढ़ में घटनाएं कर रहे थे। इस बीच वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस से दोनों का आमना-सामना कोहंड़ौर के पास मदाफरपुर नहर पर हो गया। स्वाट टीम व एसओ कोहंडौर धनंजय राय समेत पुलिस टीम ने रोका तो दोनों फायर करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायर किया तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से गिर गए।

    पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कुछ देर में एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल पहुंचे। दोनों को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल लाया गया। एएसपी ने बताया कि दीपक व आदित्य पुत्र राम सुख यादव लखनपुर उत्तराखंड के हैं। इन पर जीआरपी मुरादाबाद समेत कई थानों के केस दर्ज हैं। यह इन दिनों प्रतापगढ़ में सक्रिय हो गए थे। हालत सुधरने पर जेल भेजा जाएगा। इनके साथियों का भी पता लगाया जा रहा है।