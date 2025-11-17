ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को बनाते थे निशाना, प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में उत्तराखंड के दो सगे भाई घायल

जागरण संवाददाता , प्रतापगढ़। पुलिस मुठभेड़ में रविवार रात दो सगे भाई शातिर बदमाश दीपक व आदित्य यादव घायल हो गए। दोनों पर 10 से अधिक मुकदमे हैं। टप्पेबाजी के साथ मौका मिलने पर ये पीड़ित पर हमला भी करके लूटपाट करते थे। दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं और सिविल व रेलवे पुलिस दोनों के लिए चुनौती बने थे।ट्रेनों से उतरने वाले यात्री को ये दोनों मदद के बहाने बाइक पर लिफ्ट देते थे। उसे बीच में बैठाकर चलते थे।

कुछ दूर जाने पर कोई सामान गिराकर यात्री को उठाकर लाने भेजते थे। उसके उतरते ही उसका बैग समेत सामान लेकर दोनों भाई भाग जाते थे। इस तरह की कई घटनाएं जिले में हो रही थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों को चिह्नित किया। उनकी तलाश कर रही थी।

सुलतानपुर में ले रखा था कमरा पता चला कि दोनों ने सुलतानपुर में कमरा ले रखा था। वहां से आकर प्रतापगढ़ में घटनाएं कर रहे थे। इस बीच वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस से दोनों का आमना-सामना कोहंड़ौर के पास मदाफरपुर नहर पर हो गया। स्वाट टीम व एसओ कोहंडौर धनंजय राय समेत पुलिस टीम ने रोका तो दोनों फायर करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायर किया तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से गिर गए।