प्रतापगढ़ में महिला के पेट से निकला 10 किलो का ट्यूमर, डॉक्टरों की सफल सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ
प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में डॉक्टरों ने एक महिला के पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकाला। जेठवारा थाना क्षेत्र के जील्ला गांव की 36 वर्षीय ...और पढ़ें
संसू, जागरण, प्रतापगढ़। राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में गुरुवार को एक महिला की सर्जरी करके उसके पेट से 10 किलोग्राम वजन का ट्यूमर डॉक्टरों ने निकाला। आपरेशन के बाद महिला स्वस्थ्य है।डाॅक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी मेडिकल कालेज के सर्जन ने सफल आपरेशन किया।
पेट फूला था, दर्द से परेशान थी महिला
जनपद के जेठवारा थाना क्षेत्र के जील्ला गांव के मंसूर की पत्नी 36 वर्षीय रूबीना काफी समय से पेट के दर्द से पीड़ित थी। उसका पेट फूला रहता था। कई डाॅक्टरों को दिखाया लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद मंसूर मेडिकल कालेज के वरिष्ठ सर्जन डाॅ. केके तिवारी से मिलकर रुबीना को दिखाया।
गुरुवार को डाॅक्टरों की टीम ने किया आपरेशन
डाॅक्टर ने जब जांच की तो ट्यूमर की बात सामने आई। यह जानकर मंसूर और उसके स्वजन परेशान हो गए। डाॅक्टर ने उन्हें धीरज बंधाया। गुरुवार को मंसूर की सहमति पर डाॅक्टर केके तिवारी ने उसकी पत्नी रूबीना के पेट का सफल आपरेशन कर ट्यूमर को बाहर निकाला। डाॅक्टर ने बताया कि ट्यूमर का वजन करीब 10 किलोग्राम था। इतनी वजनी ट्यूमर बहुत कम मरीजों में मिलता है।
सर्जरी के बाद महिला स्वस्थ
उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज ठीक है। सर्जरी की टीम में एनेस्थीसिया डाक्टर राकेश चौरसिया, ओम प्रकाश, आशुतोष और सिस्टर रुचि शामिल रहीं। महिला के सफल आपरेशन पर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. सरोज प्रसाद, वाइस प्रिंसिपल डा. रश्मि यादव, सीएमएस डा. शैलेंद्र कुशवाहा, डा. दीपिका पांडेय, डा. अवंतिका पांडेय ने सर्जन की टीम को बधाई दी है।
