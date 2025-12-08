Language
    प्रतापगढ़ में सड़क पर पलटी कार में लगी आग, जिंदा जलने से बचे तीन युवक, आधे घंटे तक मार्ग पर ठप रहा यातायात

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके में एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार पलट गई और उसमें आग लग गई। कार में सवार तीन ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ के पट्टी में पलटने के बाद कार में लगी आग व जुटी भीड़। जागरण 

    संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। तेज रफ्तार एसयूवी कार स्कूल से लौट रही छात्रा की साइकिल में टक्कर मारकर अनियंत्रित हो गई। सड़क के किनारे पड़ी गिट्टी में जाकर सड़क पर पलट गई और उसमें आग लग गई। गाड़ी में सवार युवक सकुशल बच गए।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में आग लगने के बाद तीनों युवक तेजी से बाहर निकलकर भागे, जिससे वह जिंदा जलने से बच गए। दमकल कर्मियाें ने आग पर काबू पाया। इस दौरान आधा घंटे चिलबिला-पट्टी मार्ग पर यातायात बाधित रहा।

    सोमवार दोपहर 3.30 बजे एक एसयूवी गाड़ी तेज रफ्तार से चिलबिला से पट्टी की ओर आ रही थी। आनापुर मोड़ के निकट पहुंचने पर स्कूल से लौट रही एक छात्रा की साइकिल में मामूली टक्कर मार दी। इसके बाद कार आगे बढ़कर सड़क के किनारे निर्माणाधीन मकान की रखी गई गिट्टी में फंसकर बीच सड़क पर ही पलट गई।

    आसपास के लोग वहां पहुंचे तो इसी बीच वाहन में बैठे तीन युवक उसके चिल्लाते हुए बाहर निकले। वह वहां से पलक झपकते ही गांव की ओर भाग गए। अगर वह गाड़ी में फंस जाते तो जान बच पाना मुश्किल हो सकता था। इसी दौरान बीच सड़क पर पलटी गाड़ी में आग लग गई। वह धू-धूक

    र जलने लगी। इससे मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आकर आग पर काबू करना शुरू कर दिया। पट्टी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। जिस गाड़ी में आग लगी, वह महाराष्ट्र के नंबर की थी। पुलिस उसका डिटेल खंगाल रही है।

    जले वाहन को रास्ते से किसी तरह हटवाकर करीब आधे घंटे बाद आवागमन बहाल कराया जा सका। जिस छात्रा को टक्कर लगने की बात कही जा रही है, उसे हल्की चोटें आई थीं। वह अपने आप चली गई। मौके पर पहुंचे दीवानगंज चौकी इंचार्ज दीपक कुमार ने भीड़ को हटाया।

    एसओ अभिषेक सिरोही का कहना है कि कार में आग लगने के पहले ही उसमें सवार युवक कहीं चले गए। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फिलहाल कार मलिक के बारे में जानकारी की जा रही है।