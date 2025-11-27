प्रतापगढ़ में 'SIR' के दौरान पहले BLO को पीटा फिर की फायरिंग, आरोपित की तलाश में जुटी फोर्स

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के गणना प्रपत्र को भरवाने के दौरान बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) को मतदाताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। रानीगंज में महिला बीएलओ से मारपीट के बाद अब सदर विधानसभा के ताला गांव में बुधवार को बीएलओ से मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश कर रही है।

ताला गांव निवासी शारदा प्रसाद पांडेय ग्राम पंचायत सहायक के साथ ही ताला गांव में बीएलओ के पद पर भी कार्यरत हैं। आरोप है कि बुधवार दोपहर लगभग एक बजे गांव के फैज मोहम्मद कुछ लोगों के साथ बीएलओ के पास प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। बीएलओ से जबरन एसआइआर फार्म भरने को लेकर दबाव बनाने लगा।