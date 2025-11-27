प्रतापगढ़ में 'SIR' के दौरान पहले BLO को पीटा फिर की फायरिंग, आरोपित की तलाश में जुटी फोर्स
एसआईआर के गणना प्रपत्र भरवाते समय बीएलओ को मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रानीगंज में महिला बीएलओ से हुई मारपीट के बाद अब सदर विधानसभा के ताला गांव में बुधवार को एक बीएलओ के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के गणना प्रपत्र को भरवाने के दौरान बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) को मतदाताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। रानीगंज में महिला बीएलओ से मारपीट के बाद अब सदर विधानसभा के ताला गांव में बुधवार को बीएलओ से मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश कर रही है।
ताला गांव निवासी शारदा प्रसाद पांडेय ग्राम पंचायत सहायक के साथ ही ताला गांव में बीएलओ के पद पर भी कार्यरत हैं। आरोप है कि बुधवार दोपहर लगभग एक बजे गांव के फैज मोहम्मद कुछ लोगों के साथ बीएलओ के पास प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। बीएलओ से जबरन एसआइआर फार्म भरने को लेकर दबाव बनाने लगा।
मना करने पर गाली-गलौज करते हुए बीएलओ के साथ मारपीट की। सरकारी कागज फाड़ दिया। तमंचे के बट से मारने के साथ फायरिंग की। फायर मिस हो गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित फरार हो गया। एसओ कंधई सतेंद्र कुमार भदौरिया ने बताया कि बीएलओ की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश जारी है।
