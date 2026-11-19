संसू, जागरण, संग्रामगढ़ (प्रतापगढ़)। जनपद के कुंडा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क पर चल रही ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से बाइक सवार टकरा गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

हादसा उस समय हुआ, जब भक्ति धाम मनगढ़ दर्शन करने जा रहे युवकों की बाइक टेंट का सामान लादकर जा रही ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गई। हादसे में चारों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इनमें दो की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर थाने ले गई। उदयपुर थाना क्षेत्र के पूरे चैन खानीपुर गांव निवासी 21 वर्षीय आकाश सरोज पुत्र वीरेंद्र सरोज, 23 वर्षीय शैलेंद्र सरोज पुत्र संतलाल सरोज, 22 वर्षीय अमरेश सरोज पुत्र शिवलाल सरोज और 24 वर्षीय आकाश सरोज पुत्र किशन सरोज गुरुवार दोपहर अलग-अलग बाइक से भक्ति धाम मनगढ़ दर्शन करने जा रहे थे।

चारों कुंडा-हिसामपुर मार्ग पर मीरापुर चौराहे के पास पहुंचे थे। कि दोनों की बाइक अनियंत्रित होकर आगे टेंट का सामान लादकर जा रही ट्रैक्टर-ट्राली से बाइक टकरा गई। ट्राली पर लदे पाइप व एंगल से चारों घायल हो गए। हादसे में शैलेंद्र और आकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती, इससे पहले ही दोनों की सांसें थम गईं। वहीं अमरेश और दूसरे आकाश घायल हो गए।

दोनों मृतक मजदूरी करके अपने परिवार का सहारा बने हुए थे। आकाश तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था, जबकि शैलेंद्र दो भाइयों में सबसे बड़ा था। दोनों अविवाहित थे। शैलेंद्र के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। 13 नवंबर को उसका बरीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ था। परिवार के लोग उसकी शादी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन एक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।