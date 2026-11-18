जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले नौ वर्षीय छात्र यजदान की मंगलवार सुबह संदिग्ध दशा में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इसका पता चलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंच गए। प्रबंधन, शिक्षकों पर छात्र की पिटाई, अपमानित करने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ करते हुए शिक्षकों, कर्मचारियों से मारपीट की।

यजदान के अब्बा मुस्तकीम का आरोप है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला उनका बेटा निर्धारित समय से थोड़ी देरी से पहुंचा। तब स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य के कहने पर शिक्षकों ने बेटे को मारपीट करते हुए डराया, धमकाया और अपमानित किया, जिसकी वजह से उसने ट्रेन से कटकर जान दे दी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए प्रधानाचार्य आशीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। इरादतगंज में सेंट मैरी कॉनवेंट (एसएमसी) स्कूल स्थित है। सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक स्कूल का संचालन होता है। उसी स्कूल में चकघनश्यामदास (नई बाजार) निवासी ईंट-भट्ठा संचालक मुस्तकीम का बड़ा बेटा नौ वर्षीय यजदान तीसरी कक्षा में पढ़ता है।

मुस्तकीम का कहना है कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े अठ बजे वह अपने बेटे को स्कूल के भीतर छोड़कर वापस जा रहे थे। चौराहे पर पहुंचे, तभी शोर-शराबा सुना। पता चला कि ट्रेन की चपेट में आने से उसके बेटे यजदान की मौत हो गई है। इससे भीड़ उग्र हो गई और स्कूल के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे।