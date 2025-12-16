Language
    प्रतापगढ़ के पंचायत भवन में ग्रामीण ले सकेंगे डाक सुविधाओं का लाभ, अब ग्रामीणों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, डाक विभाग ने की पहल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में डाक विभाग ने ग्रामीणों के लिए एक नई पहल की है। अब 159 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में डाकघर खुलेंगे, जिससे ग्रामीणों को जमा, निकासी ज ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ के पंचायत भवन में डाक सेवाओं का ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा, डाक विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 

    संवाद सूत्र, जागरण, प्रतापगढ़। अब ग्रामीणों को कामकाज कराने के सिलसिले में प्रधान डाकघर, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में बने पंचायत भवन में ही वह कामकाज करा सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग ने पहल शुरू की है। आने वाले दिनों में लोगों को भवन में ही डाक विभाग की सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी।

    डाक विभाग ने पंचायतीराज विभाग से समन्वय 

    जिला मुख्यालय पर स्थित प्रधान डाकघर के अलावा 44 डाकघर और 344 शाखा डाकघर संचालित हैं। यहां पर जमा, निकासी, बीमा, आरडी जैसी सुविधाएं ग्राहकों को मिलती हैं। अब जनपद की 159 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में डाकघर संचालित किया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने पंचायतीराज विभाग से समन्वय स्थापित किया है। आने वाले दिनों में इन भवनों में ग्रामीण जमा निकासी जैसे सुविधाएं मिलेंगी।

    पंचायत भवनों में तैनात होंगे डाक विभाग कर्मी 

    इसके लिए पंचायत भवनों में डाक विभाग कर्मचारी तैनात करेगा, जो ग्राहकों की सुविधाओं का ध्यान रखेगा। इस पहल से ग्राहकों के समय के साथ-साथ किराये की भी बचत होगी। वहीं पंचायत भवन में आने वाले दिनों में डिजिटल लाइब्रेरी का भी संचालन होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे ने बताया कि 159 पंचायत भवनों में डाक घर संचालित किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी।

    डाकघर के नहीं लगाने होंगे चक्कर

    अंचल की तमाम डाकघरों में सर्वर की समस्या से कामकाज प्रभावित हो रहा था। जरा से कामकाज के लिए उनको सर्वर के अभाव में घंटों देर तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो पूरा दिन बिताने के बाद भी कामकाज नहीं हुआ तो दूसरे दिन आना पड़ता था। घर से डाकघर दूर होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ीं। गांव में ही डाकघर संचालित होने से राहत मिलेगी। अपनी सुविधा के अनुसार भवन में जाकर कामकाज कराएंगे।