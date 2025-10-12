Language
    UP PCS Prelims 2025: यूपी में PCS प्री-एग्जाम आज, दो पालियों में होगी परीक्षा, कंट्रोल रूम से की जाएगी निगरानी

    By Ramesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:08 AM (IST)

    प्रतापगढ़ में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए छह केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें लगभग ढाई हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। नोडल एडीएम ने पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर दिया है।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के छह परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में आयोजित होनी है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जीआइसी, जीजीआइसी, केपी इंटर कालेज, तिलक इंटर कालेज, एमडीपीजी कालेज व पीबी इंटर कालेज सिटी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ढाई हजार अभ्यर्थी पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

    पहली पाली में परीक्षा सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं दूसरी पाली में दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील कर दिया गया है। इन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। एक अधिकारी की निगरानी में हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।

    प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए छह सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है। केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों को विशेष गाइडलाइन का प्रशिक्षण भी दिया गया है। परीक्षा के नोडल एडीएम आदित्य प्रजापति ने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हरहाल में निष्पक्ष एवं नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी।