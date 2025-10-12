UP PCS Prelims 2025: यूपी में PCS प्री-एग्जाम आज, दो पालियों में होगी परीक्षा, कंट्रोल रूम से की जाएगी निगरानी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के छह परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में आयोजित होनी है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जीआइसी, जीजीआइसी, केपी इंटर कालेज, तिलक इंटर कालेज, एमडीपीजी कालेज व पीबी इंटर कालेज सिटी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ढाई हजार अभ्यर्थी पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

पहली पाली में परीक्षा सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं दूसरी पाली में दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील कर दिया गया है। इन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। एक अधिकारी की निगरानी में हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।