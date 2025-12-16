मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, अब 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने की चल रही कवायद, पलायन रोकने को केंद्र सरकार का है जोर

संवाद सूत्र, जागरण, प्रतापगढ़। मनरेगा मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिले। उनको रोजगार के लिए परदेस व शहर की ओर रुख न करना पड़े। इस पर केंद्र सरकार का जोर है। मनरेगा मजदूरों को सहूलियत देने की तैयारी चल रही है। अभी तक उनको साल भर में 100 दिन का राेजगार मिलता था। अब 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने की तैयारी चल रही है।

जिले में कितने मनरेगा श्रमिक जनपद में 18 हजार 244 मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। इसमें आसपुर देवसरा ब्लाक में 1,204, बाबा बेलखरनाथ धाम में 1,164, बाबागंज में 1,647, बिहार में 1,212, गौरा में 1,077, कालाकांकर में 1,484 और कुंडा ब्लाक के गांवों में 1,739 मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य ब्लाकों में भी मजदूर काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार करेगी बदलाव अब इसमें केंद्र सरकार बदलाव करने जा रही है। पहले मनरेगा मजदूरों को साल भर में 100 दिन का रोजगार देती थी। अब 25 दिन का अतिरिक्त यानी उन्हें कुल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अभी सरकार इस पर मंथन कर रही है। ऐसा होने से मजदूरों को काफी सहूलियत मिलेगी। मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन काम करने के एवज में 252 रुपये मानदेय मिलता है। डीसी मनरेगा संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शासन स्तर से मजदूरों को साल भर में 125 दिन रोजगार मुहैया कराने पर विचार हो रहा है।