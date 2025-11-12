जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। गैंग्स्टर एक्ट समेत 50 से अधिक केस में नामजद सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को प्रशासन ने एक लाख के इनामी गुलशन की प्रयागराज स्थित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने की है। इस दौरान प्रयागराज के कर्नलगंज थाना स्थित मकान और प्लाट को सील किया गया। इस संपत्ति की कीमत लगभग चार करोड़ दस लाख रुपये आंकी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक प्रशासन गुलशन यादव की लगभग सात करोड़ दस लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुका है। तीन माह पूर्व भी कुंडा के प्रेम नगर मोहल्ले में पुलिस ने उसकी लगभग तीन करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। गुलशन पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा है।