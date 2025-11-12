सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव की चार करोड़ की संपत्ति कुर्क, दर्ज हैं गैंगस्टर एक्ट समेत 50 से अधिक केस
प्रतापगढ़ में सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव, जिन पर गैंगस्टर एक्ट समेत 50 से अधिक मामले दर्ज हैं, उनकी प्रयागराज स्थित चार करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कर्नलगंज स्थित मकान और प्लॉट सील किए गए। अब तक उनकी 7.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। गैंग्स्टर एक्ट समेत 50 से अधिक केस में नामजद सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को प्रशासन ने एक लाख के इनामी गुलशन की प्रयागराज स्थित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने की है। इस दौरान प्रयागराज के कर्नलगंज थाना स्थित मकान और प्लाट को सील किया गया। इस संपत्ति की कीमत लगभग चार करोड़ दस लाख रुपये आंकी गई है।
अब तक प्रशासन गुलशन यादव की लगभग सात करोड़ दस लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुका है। तीन माह पूर्व भी कुंडा के प्रेम नगर मोहल्ले में पुलिस ने उसकी लगभग तीन करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। गुलशन पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा है।
पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। लगातार हो रही कुर्की कार्रवाई से प्रशासन व पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि अपराध और अवैध संपत्ति पर अब सख्त रुख अपनाया जाएगा। सीओ अमर नाथ गुप्ता का कहना है कि फरार आरोपित की अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं।
