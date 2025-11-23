Language
    प्रतापगढ़: पूर्व प्रधान के बेटों पर जानलेवा हमला, गोली लगने से छोटे की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:06 AM (IST)

    प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के सरियावा गांव में पुरानी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान के दो बेटों को गोली मार दी गई। घटना शनिवार रात की है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां छोटे बेटे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद पुलिस।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कुंडा क्षेत्र के सरियावा गांव में शनिवार की रात पुरानी रंजिश में फायरिंग हो गई और पूर्व प्रधान के दो बेटों को गोली मार दी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां छोटे बेटे की मौत हो गई।

    गांव के ही परिवार से चल रहा है विवाद


    सरियावा गांव के पूर्व प्रधान मोहम्मद मोअज्जम उर्फ गुड्डू का गांव के ही एक परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा है। शनिवार की रात करीब नौ बजे विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान पू्र्व प्रधान मोहम्मद मोअज्जम के बेटे 23 वर्षीय साहिल और 22 वर्षीय फुरकान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को कुंडा सीएचसी ले जाया गया, जहां छोटे बेटे फुरकान ने दम तोड़ दिया।

    एक बेटे को किया प्रयागराज रेफर

    साहिल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया। घटना की खबर मिलते ही कुंडा कोतवाल अवन कुमार दीक्षित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।