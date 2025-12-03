SIR in UP: एसआईआर में मिले 24468 डुप्लीकेट मतदाता, रोजाना रिपोर्ट अपडेट होने से बढ़ रही संख्या

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम तेजी से चल रहा है। गणना प्रपत्र भराने और उसकी फीडिंग में भी गति आई है। एसआईआर में हजारों मतदाता डुप्लीकेट मिले हैं, जबकि मृतक और शिफ्ट किए गए मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। रोजाना रिपोर्ट अपडेट होने से इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है।

एसआईआर के तहत मतदाताओं की केवाइसी जैसी प्रक्रिया हो रही है। चार नवंबर से जनपद के 2,626 बूथों पर गणना प्रपत्र भराकर उसकी फीडिंग की जा रही है। जिले में मंगलवार शाम तक 70 प्रतिशत से अधिक फार्म भराकर उसे ऑनलाइन कर दिया गया।

एसआईआर रिपोर्ट में मंगलवार तक 24 हजार 468 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं। इसमें रामपुर खास विधानसभा में 4,077 मतदाता, बाबागंज में 3,584 मतदाता, कुंडा विधानसभा में 3,545 मतदाता, विश्वनाथगंज में 4,557 मतदाता और सदर विस में 3,201 मतदाता डुप्लीकेट मिले हैं।

वहीं, पट्टी विधानसभा में 1,753 मतदाता और रानीगंज विधानसभा में 3,751 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं। वहीं इन सभी विधानसभाओं में एक लाख चार हजार 364 ऐसे मतदाता मिले हैं, जिनको शिफ्ट किया गया है, जबकि 23 हजार 18 मतदाता लापता हैं। वहीं 64 हजार 864 मतदाताओं की मौत हो चुकी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र भराकर उसकी फीडिंग कराई जा रही है। इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग हो रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है।

विश्वनाथगंज विस में सर्वाधिक डुप्लीकेट मतदाता वैसे तो विशेष गहन पुनरीक्षण में सभी विधानसभाओं में डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या विश्वनाथगंज विधानसभा में हैं। दूसरे नंबर पर रामपुर खास विधानसभा है, जबकि तीसरे नंबर पर रानीगंज विधानसभा है। कयास लगाया जा रहा है। एसआईआर की अंतिम तिथि तक ऐसे मतदाताओं की संख्या 50 हजार तक पहुंच सकती है। इन सभी मतदाताओं की रिपोर्ट प्रतिदिन अपडेट हो रही है।