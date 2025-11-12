यूपी में महिला से चेन छिनैती का बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, दाहिने पैर में लगी गोली
रानीगंज में चेन छीनने वाले एक बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस घटना में बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना चंदीगोविंदपुर में हुई, जब पुलिस चोरी की चेन बरामद करने गई थी।
जागरण संवाददाता, रानीगंज। महिला की चेन छीनकर भागने वाले बदमाश ने मंगलवार को चंदीगोविंदपुर में माल बरामद करने के दौरान पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने पकड़ लिया। घायल बदमाश को ट्रामा सेंटर रानीगंज ले जाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर किया गया।
रानीगंज के प्रेमनगर बाजार निवासी सीमा देवी, पत्नी रमाकांत विश्वकर्मा, सात नवंबर को मां वाराही देवी धाम अपने पति के साथ बाइक से दर्शन करने गई थीं। वापस लौटते समय भगवतगंज बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने सीमा देवी के गले से चेन खींचकर भाग निकले थे। इस घटना के दौरान महिला गिरकर घायल हो गई थीं।
पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी, और अंततः उन्हें सफलता मिली। पुलिस ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे 25 वर्षीय बदमाश सहरे गुलजार, पुत्र मो. अली, और 24 वर्षीय मो. तबरेज, पुत्र आशिक अली, निवासी अहियापुर दिलीपुर को गिरफ्तार किया। मंगलवार को दोपहर 3:45 बजे चेन बरामद करने के लिए पुलिस उन्हें चंदीगोविंदपुर ले गई थी।
वहां झाड़ी में छिपाकर रखे तमंचे को निकालकर पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें सहरे गुलजार के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। वहीं, दूसरे बदमाश तबरेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
घायल सहरे गुलजार को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर रानीगंज ले जाया गया, जहां से उसे राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर किया गया। सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी ने बताया कि रानीगंज पुलिस ने लूट के मुकदमे में गिरफ्तार आरोपित की निशानदेही पर लूटा गया लाकेट बरामद किया है। पुलिस पर फायर करने वाले आरोपित सहरे गुलजार के दाहिने पैर में गोली लगी है। तमंचा और कारतूस बरामद कर कार्रवाई की जा रही है।
