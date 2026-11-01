CBSE : कक्षा नौ में कौशल शिक्षा अनिवार्य, विद्यार्थी 22 विषयों में से चुन सकेंगे विकल्प; नया सर्कुलर जारी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा नौ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कीम ऑफ स्टडीज में बदलाव किया है। बोर्ड ने 29 अक्टूबर सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि इस बैच के विद्यार्थियों के लिए कौशल आधारित शिक्षा अनिवार्य होगी।

विद्यार्थी कौशल विकास अथवा बोर्ड की ओर से अधिसूचित 22 स्किल विषयों में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। यह व्यवस्था वर्ष 2027-28 में कक्षा 10 में पहुंचने पर भी लागू रहेगी।जिले में सीबीएसई बोर्ड के 47 विद्यालय संचालित है।

सीबीएसई विद्यार्थियों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कौशल विकास का है, जिसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक रूप से किया जाएगा। दूसरा विकल्प बोर्ड की ओर से अधिसूचित 22 कौशल विषयों में से किसी एक का चयन करना है।

इस विकल्प में कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन होगा। इस बैच पर नया इंटर-डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम लागू नहीं होगा। कक्षा नौ के लिए प्रस्तावित 'इंडिविजुअल्स इन सोसायटी' और 'माड्यूल्स आफ सीटी एंड एआई' तथा कक्षा 10 के लिए 'एनवायरनमेंटल एजुकेशन' इसमें शामिल नहीं होंगे।