संवाद सूत्र, परियावां। वर पक्ष शादी में दुल्हन के लिए जेवरात नहीं लाया। यह आरोप लगाते हुए कन्या पक्ष ने हंगामा किया। स्थिति बिगड़ने लगी। इस पर कन्या पक्ष के लोगों ने दूल्हे समेत कुछ रिश्तेदारों को बंधक बना लिया। बाद में पुलिस और दोनों पक्ष को समझाने लगी, लेकिन कन्या पक्ष के लोग नहीं माने। इसके बाद थाने में पंचायत चली। शादी नहीं हो सकी। समझौते की बात न बनने पर कन्या पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया।

बलीपुर से सोमवार रात टिकरियामऊ कुसवापुर में 24 नवंबर को बरात आई थी। द्वारचार के दौरान जब लड़की पक्ष के लोगों को यह मालूम हुआ कि दूल्हा पक्ष जेवरात नहीं लाया। वह विवाद करने लगे। इसके बाद लड़की पक्ष ने दूल्हे व उनके स्वजन को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस समझाने का प्रयास की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए।

इसके बाद पुलिस दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले आई। काफी समझाने के बाद भी दूसरा पक्ष शादी करने को तैयार नहीं हुआ। लड़की ने भी इनकार कर दिया। वह लोग 1.65 लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे। पैसा न मिलने पर बरात वापस लौट गई।