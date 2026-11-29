संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। बंद रेलवे फाटक के बीच से बाइक निकालने की जल्दबाजी दो युवकों के लिए भारी पड़ गई। हालांकि संयोग ही रहा कि दोनों की जान बच गई। रविवार शाम प्रयागराज से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में बाइक आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बाइक सवार युवक मौके पर बाइक छोड़कर भाग निकले।

गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना रविवार शाम करीब चार बजे कुंडा कमेटी मार्ग स्थित रेलवे फाटक पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद बाइक सवार युवक जल्दबाजी में उसे पार करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई। बाइक निकालने के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई।

टक्कर लगते ही बाइक के परखचे उड़ गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। क्षतिग्रस्त बाइक को देखने के लिए मौके पर काफी देर तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बाइक से टकराने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर ही रुक गई। घटना की सूचना पर रेलवे कर्मियों में भी हलचल मच गई।