Pratapgarh News : ऐसा क्या कारण था कि बीए की छात्रा ने कर ली आत्महत्या? कमरे में फंदे से लटकता मिला शव

संसू,जागरण, रानीगंज (प्रतापगढ़)। घर में पंखे में फंदे से लटकता 22 वर्षीय बीए की छात्रा का शव मिला। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी होने पर स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव फंदे से नीचे उतारा और कब्जे में लिया। सीओ और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रानीगंज के बोर्रा गांव की घटना बोर्रा गांव निवासी जगजीवन राम मौर्य की 22 वर्षीय बेटी साधना एक निजी विद्यालय की बीए की छात्रा थी। गुरुवार शाम वह खाना खाकर घर दूसरे तल पर कमरे में सोने चली गई। सुबह देर तक जब वह नहीं उठी तो घर वाले गए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।

दुपट्टे से पंखे में लटका था शव घरवालों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर घर वाले का आसपास के लोग जुट गए दरवाजा तोड़कर घर वाले व आसपास के लोग अंदर गए तो सपना का शव कमरे में दुपट्टे से पंखे से लटकता मिला। घरवालों में चीख-पुकार मच गई।

सीओ ने घरवालों से पूछताछ की सूचना पर थानाध्यक्ष प्रभात सिंह मौके पर पहुंचे। सीओ विनय प्रभाकर साहनी भी कुछ देर बाद पहुंचे। रानीगंज पुलिस की मौजूदगी में सपना के शव को फंदे से नीचे उतारा गया। सीओ विनय प्रभाकर साहनी सहित अधिकारियों ने मौके पर घरवालों से पूछताछ की। मौके पर फारेंसिक टीम भी जांच करने पहुंची। पुलिस ने घटना के बारे में घरवालों से पूछताछ के बाद शव कब्जे में लिया।