Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pratapgarh News : ऐसा क्या कारण था कि बीए की छात्रा ने कर ली आत्महत्या? कमरे में फंदे से लटकता मिला शव

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:29 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के रानीगंज में एक 22 वर्षीय बीए छात्रा, साधना, का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। सुबह घटना का पता चलने पर परिवार ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संसू,जागरण, रानीगंज (प्रतापगढ़)। घर में पंखे में फंदे से लटकता 22 वर्षीय बीए की छात्रा का शव मिला। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी होने पर स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव फंदे से नीचे उतारा और कब्जे में लिया। सीओ और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रानीगंज के बोर्रा गांव की घटना 

    बोर्रा गांव निवासी जगजीवन राम मौर्य की 22 वर्षीय बेटी साधना एक निजी विद्यालय की बीए की छात्रा थी। गुरुवार शाम वह खाना खाकर घर दूसरे तल पर कमरे में सोने चली गई। सुबह देर तक जब वह नहीं उठी तो घर वाले गए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।

    दुपट्टे से पंखे में लटका था शव

    घरवालों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर घर वाले का आसपास के लोग जुट गए दरवाजा तोड़कर घर वाले व आसपास के लोग अंदर गए तो सपना का शव कमरे में दुपट्टे से पंखे से लटकता मिला। घरवालों में चीख-पुकार मच गई।

    सीओ ने घरवालों से पूछताछ की

    सूचना पर थानाध्यक्ष प्रभात सिंह मौके पर पहुंचे। सीओ विनय प्रभाकर साहनी भी कुछ देर बाद पहुंचे। रानीगंज पुलिस की मौजूदगी में सपना के शव को फंदे से  नीचे उतारा गया। सीओ विनय प्रभाकर साहनी सहित अधिकारियों ने मौके पर घरवालों से पूछताछ की। मौके पर फारेंसिक टीम भी जांच करने पहुंची। पुलिस ने घटना के बारे में घरवालों से पूछताछ के बाद शव कब्जे में लिया।

    पुलिस कर रही जांच-पड़ताल

    सपना तीन भाई तीन बहनों में पांचवें नंबर पर थी। घटना से घर में चीख पुकार मची है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच-पड़ताल कर रही है। थानाध्यक्ष प्रभात सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 