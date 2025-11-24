Language
    अयोध्या में होने वाले धर्म ध्वजारोहण में प्रतापगढ़ के 36 रामभक्तों को आमंत्रण मिला, उल्लास के साथ रवाना हुए रामनगरी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के 36 रामभक्तों को अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण के लिए निमंत्रण मिला है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जिले के लोगों को आमंत्रित किया है, जिससे क्षेत्र में उल्लास का माहौल है। ये रामभक्त संघ कार्यालय से अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व है।

    अयोध्या में होने वाले धर्म ध्वजारोहण में प्रतापगढ़ से रवाना होते आमंत्रित लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर के शिखर पर होने वाले धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के 36 लोग शामिल होंगे। इनका निमंत्रण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भेजा है। इसे लेकर जनपद में उल्लास का माहौल है।

    संघ कार्यालय से अयोध्या प्रस्थान किया 

    मंगलवार को होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए यहां के सभी 36 राम भक्तों ने सोमवार को संघ कार्यालय से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इसके पहले मंत्रोच्चार के साथ इन सभी लोगों का माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जय श्रीराम के उद्घोष से क्षेत्र शोभायमान रहा।

    ये हैं आमंत्रित प्रमुख लोग 

    प्रतापगढ़ से अयोध्या जाने वाले लोगों में मुख्य रूप से प्रदीप शुक्ल, अनूप,अंकुर, अजय क्रांतिकारी, दुर्गेश योगी, अनंत प्रकाश, दिनेश, जय बहादुर सहित आदि शामिल रहे। इनको मंत्रोच्चार और माल्यार्पण करके विभाग प्रचारक ओम प्रकाश, जिला प्रचारक प्रवीण, जिला कार्यवाह हेमंत ने बस से प्रस्थान कराया।

    विहिप के जिला मंत्री कर रहे टोली का नेतृत्व 

    रामभक्तों की इस टोली में समाज के विविध जाति बिरादरी और प्रमुखजन की सहभागिता सुनिश्चत की गई है। टोली यात्रा का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिला मंत्री मनीष और व्यवस्था का नेतृत्व प्रवीण बारी कर रहे हैं।

    आयोजन का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक महत्व

    विभाग प्रचारक ओम प्रकाश ने बताया कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। यह आयोजन को धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक,सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व वाला है।