अयोध्या में होने वाले धर्म ध्वजारोहण में प्रतापगढ़ के 36 रामभक्तों को आमंत्रण मिला, उल्लास के साथ रवाना हुए रामनगरी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर के शिखर पर होने वाले धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के 36 लोग शामिल होंगे। इनका निमंत्रण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भेजा है। इसे लेकर जनपद में उल्लास का माहौल है।

संघ कार्यालय से अयोध्या प्रस्थान किया मंगलवार को होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए यहां के सभी 36 राम भक्तों ने सोमवार को संघ कार्यालय से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इसके पहले मंत्रोच्चार के साथ इन सभी लोगों का माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जय श्रीराम के उद्घोष से क्षेत्र शोभायमान रहा।

ये हैं आमंत्रित प्रमुख लोग प्रतापगढ़ से अयोध्या जाने वाले लोगों में मुख्य रूप से प्रदीप शुक्ल, अनूप,अंकुर, अजय क्रांतिकारी, दुर्गेश योगी, अनंत प्रकाश, दिनेश, जय बहादुर सहित आदि शामिल रहे। इनको मंत्रोच्चार और माल्यार्पण करके विभाग प्रचारक ओम प्रकाश, जिला प्रचारक प्रवीण, जिला कार्यवाह हेमंत ने बस से प्रस्थान कराया।

विहिप के जिला मंत्री कर रहे टोली का नेतृत्व रामभक्तों की इस टोली में समाज के विविध जाति बिरादरी और प्रमुखजन की सहभागिता सुनिश्चत की गई है। टोली यात्रा का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिला मंत्री मनीष और व्यवस्था का नेतृत्व प्रवीण बारी कर रहे हैं।