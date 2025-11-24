घने कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए रोडवेज बसों में लगेंगी एंटी फॉग लाइटें, दुरुस्त होंगी खिड़कियां और कांच

संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। घने कोहरे में भी बसों का संचालन सुगमता से हो सकेगा। रोडवेज बसों में एंटी फाग लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा बसों की खिड़की व कांच दुरुस्त किए जाएंगे। कार्य शुरू हो गया है। दिसंबर माह के प्रथम चरण तक बसों को व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि यात्रियों को परेशान न होना पड़े।

प्रतापगढ़ डिपो से कुल 92 बसों का संचालन होता है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोंडा, बहराइच, अमेठी, सुलतानपुर सहित रूट पर बसें चलती हैं। इसके अलावा गैर जिलों से रोडवेज बसें भी जिले से होकर गुजरती हैं। नवंबर माह में धुंध का असर शुरू हो गया है। ठंड भी पड़ने लगी है।

दिसंबर में घना कोहरा भी शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ठंड में बसों के सुगम संचालन को लेकर अलर्ट मोड में हैं। यात्रियों की सहूलियत के लिए पिकिंग प्वाइंट की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को बसों की जानकारी दी जा सके और उन्हें बैठाया जा सके।

इसके अलावा प्रतापगढ़ डिपो की बसों में क्षतिग्रस्त खिड़कियां और कांच दुरुस्त किए जा चुके हैं। जिनमें यह व्यवस्था नहीं है, उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा कोहरे में भी बसों के व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए उनमें आल वेदर लाइटें भी लगाई जाएंगी।