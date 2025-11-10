प्रतापगढ़ पुलिस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, लिखा- देखो कहीं लौटाना न पड़े... पुलिस को लेने के देने न पड़ जाएं
प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्कर के घर पुलिस की छापेमारी पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस को लेने के देने न पड़ जाएं। इस टिप्पणी से राजनीति गरमा गई है। कुंडा में नशाखोरी के कारोबार पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई की सराहना हो रही है, वहीं भाजपा ने अखिलेश की टिप्पणी को अमर्यादित बताया है। पुलिस इस धंधे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। मानिकपुर में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर राजेश मिश्रा के घर 22 घंटे तक नोटों की गिनती चलने के उपरांत सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर तंज कसा है। एक्स पर लिखा है कि देखो कहीं लौटाना न पड़े…पुलिस को लेने के देने न पड़ जाएं। इसको लेकर राजनीति गरमा गई है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की विधानसभा में बड़े पैमाने पर नशाखोरी का धंधा होने पर इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग एक्स पर तल्ख टिप्पणी भी कर रहे हैं।
5 वर्ष से प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी का जाल
प्रतापगढ़ जनपद में पिछले पांच साल से प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले तीन महीनों से प्रतापगढ़ पुलिस इस पर कड़ा प्रहार कर रही है। पहले पट्टी तहसील में भारी मात्रा में एमडी बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में लालगंज में भी मादक पदार्थ मिला था। अब कुंडा तहसील के मानिकपुर में इसकी बरामदगी हुई है।
इसे सुर्खियों में ला दिया
22 घंटे तक पुलिस कार्रवाई चलने के कारण यह पूरे प्रदेश में चर्चा में है। पुलिस की कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश की टिप्पणी ‘देखो कहीं लौटाना न पड़े… पुलिस को लेने के देने न पड़ जाएं। पुलिस ने महत्वपूर्ण लोगों से ले लिया है पंगा, जिन्हें सेवन के बाद सब दिखता है चंगा।’ ने इसको और सुर्खियों में ला दिया है। लोग एक्स पर इसको लेकर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। टिप्पणी लिख रहे हैं कि यदि प्रदेश में अखिलेश की सरकार होती तो पुलिस ऐसी कार्रवाई कभी न करती। मौके से चुपचाप लौट जाती।
हमेशा राजनीति से जोड़कर देखा जाता है
अखिलेश की टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव कई बार कुंडा को लेकर अपनी दो टूक बात रख चुके हैं। उसको हमेशा राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने रघुराज प्रताप सिंह को टक्कर दी थी। चर्चा है कि इस धंधे के पीछे सफेद पोश लोगों का संरक्षण है।
अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए : भाजपा जिलाध्यक्ष
भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस के सराहनीय कार्य पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।
प्रतापगढ़ पुलिस की जमकर तारीफ
नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ प्रतागपढ़ पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई किए जाने की जमकर तारीफ हो रही है। पुलिस का मानना है कि जब तक इस धंधे की रीठ को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक यह नशीला साम्राज्य खत्म नहीं होगा। जनपद में जब तक इसको जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करती रहेगी। तस्कर को किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो।
