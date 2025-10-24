Language
    डांस में नोकझोंक होने पर युवक को मार डाला, नाले में फेंका शव; तीन दोस्ताें ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम

    By Peeyush Dubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:26 AM (IST)

    बिहार में एक दर्दनाक घटना घटी, जहाँ डांस के दौरान हुई मामूली बहस के बाद एक युवक को उसके तीन दोस्तों ने मिलकर मार डाला। आरोपियों ने शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जन्मदिन पार्टी, खुशियों का माहौल और सभी उल्लासित होकर नाच रहे थे। डांस के दौरान एक दूसरे से मिलकर आनंदित हो रहे थे। डांस के दौरान ही दो दोस्तों के बीच में मामूली नोकझोंक हो गई। मौजूद लोगों ने समझा-बुझाकर मामले को शांत कर दिया।

    दोनों के बीच अच्छी बातचीत भी हुई, लेकिन बाद में एक युवक ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी युवक की शारदा डैम पर ले जाकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले शराब पिलाने का मामला भी सामने आ रहा है।

    बुधवार को रात भर एक युवक घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने सुबह को दूसरे युवक से पूछताछ की। जब उसने उसकी हत्या कर देने की बात बताई तो परिवार के होश उड़ गए। देर शाम पुलिस ने शव बरामद कर लिया। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

    यह है पूरा मामला

    माधोटांडा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में गांव महाराजपुर में बुधवार शाम को एक बच्ची का जन्मदिन था, जहां पर गांव के कई लोग पहुंचे थे। बर्थडे पार्टी में गांव के 25 वर्षीय युवक मोहन राय और संजय सरदार भी मौजूद थे। दोनों युवक डीजे पर डांस कर रहे थे।

    इसी दौरान दोनों में कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ता देख वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों युवक वहां से चले गए, लेकिन मोहन राय रात भर घर नहीं पहुंचा। गुरुवार की सुबह भी उसकी परिवार के लोगों ने तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

    स्वजनों ने जब संजय सरदार से पूछा तो वह इधर-उधर की बातें बताने लगा। कुछ लोगों ने संजय सरदार के साथ मोहन राय को जाते हुए देखा था। यह बताते हुए गांव वालों ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात्रि में विवाद के बाद उसने अपने दो अन्य साथियों को बुलाकर मोहन राय को शराब पिलाने के बहाने गांव से बाहर शारदा सागर डैम पर ले गया। वहां पर ले जाकर एक बरातघर के पास बह रहे नाले के पास संजय सरदार ने जयदेव और रंजीत सरकार के साथ मिलकर मोहन राय की गला दबाकर हत्या कर दी।

    सुबूत छिपाने के लिए शव को वहीं पर नाले में फेंक दिया है। मोहन राय के स्वजन ने इस मामले की पुलिस को सूचना दी। पूरनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया और माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने गांव वालों की मदद से कुछ देर में शव खोज लिया।

    घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस तीनों आरोपितों की तलाश में जुट गई है। माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि शव बरामद हो गया है। आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत करने के साथ ही उनकी तलाश की जा रही है।

    संजय के साथ मोहन के जाने पर उठ रहे सवाल

    डांस के दौरान मोहन राय और संजय सरदार के बीच विवाद हुआ तो लोगों ने समझाकर मामला शांत कर दिया। इसके बावजूद संजय के मन में बदला लेने की बात आ गई। इसके बाद उसने मोहन को शराब पिलाने के बहाने साथ ले गया। साथ में अपने दोस्त जयदेव और रंजीत सरकार को भी ले गया, जहां उसने हत्या कर दी। अब नोकझोंक होने के बावजूद संजय के साथ मोहन किसी को बिना बताए क्यों चला गया, इसका जवाब आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा।