डांस में नोकझोंक होने पर युवक को मार डाला, नाले में फेंका शव; तीन दोस्ताें ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जन्मदिन पार्टी, खुशियों का माहौल और सभी उल्लासित होकर नाच रहे थे। डांस के दौरान एक दूसरे से मिलकर आनंदित हो रहे थे। डांस के दौरान ही दो दोस्तों के बीच में मामूली नोकझोंक हो गई। मौजूद लोगों ने समझा-बुझाकर मामले को शांत कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों के बीच अच्छी बातचीत भी हुई, लेकिन बाद में एक युवक ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी युवक की शारदा डैम पर ले जाकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले शराब पिलाने का मामला भी सामने आ रहा है।

बुधवार को रात भर एक युवक घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने सुबह को दूसरे युवक से पूछताछ की। जब उसने उसकी हत्या कर देने की बात बताई तो परिवार के होश उड़ गए। देर शाम पुलिस ने शव बरामद कर लिया। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

यह है पूरा मामला माधोटांडा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में गांव महाराजपुर में बुधवार शाम को एक बच्ची का जन्मदिन था, जहां पर गांव के कई लोग पहुंचे थे। बर्थडे पार्टी में गांव के 25 वर्षीय युवक मोहन राय और संजय सरदार भी मौजूद थे। दोनों युवक डीजे पर डांस कर रहे थे।

इसी दौरान दोनों में कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ता देख वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों युवक वहां से चले गए, लेकिन मोहन राय रात भर घर नहीं पहुंचा। गुरुवार की सुबह भी उसकी परिवार के लोगों ने तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

स्वजनों ने जब संजय सरदार से पूछा तो वह इधर-उधर की बातें बताने लगा। कुछ लोगों ने संजय सरदार के साथ मोहन राय को जाते हुए देखा था। यह बताते हुए गांव वालों ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात्रि में विवाद के बाद उसने अपने दो अन्य साथियों को बुलाकर मोहन राय को शराब पिलाने के बहाने गांव से बाहर शारदा सागर डैम पर ले गया। वहां पर ले जाकर एक बरातघर के पास बह रहे नाले के पास संजय सरदार ने जयदेव और रंजीत सरकार के साथ मिलकर मोहन राय की गला दबाकर हत्या कर दी।

सुबूत छिपाने के लिए शव को वहीं पर नाले में फेंक दिया है। मोहन राय के स्वजन ने इस मामले की पुलिस को सूचना दी। पूरनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया और माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने गांव वालों की मदद से कुछ देर में शव खोज लिया।

घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस तीनों आरोपितों की तलाश में जुट गई है। माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि शव बरामद हो गया है। आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत करने के साथ ही उनकी तलाश की जा रही है।