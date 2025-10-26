मेला देखने गए युवक को पीटकर गन्ने के खेत में फेंका, अधमरे लड़के को देख गांव वालों ने शुरू किया ये काम
चंदिया हजारा के एक युवक को राहुलनगर के लोगों ने पीटकर गन्ने के खेत में मरणासन्न हालत में फेंक दिया, जिससे दोनों गांवों में तनाव फैल गया। एक गांव के लोगों द्वारा रास्ता रोके जाने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
संवाद सहयोगी,पूरनपुर। चंदिया हजारा के युवक की राहुलनगर के लोगों के पिटाई कर मरणासन हालात में गन्ने के खेत में फेंक देने के मामले में दोनों गांवों में तनाव का माहौल है। एक गांव के लोगों का रस्ता रोके जाने की सूचना पर पुलिस ने गांव पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता की। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
हजारा थाना क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा निवासी सूरज मंडल गुरुवार की रात पड़ोस के गांव राहुलनगर मजदूर बस्ती में मेला देखने गया था। वहां राहुलनगर निवासी अनीश ठेकेदार ने दस लोगों के साथ मिलकर युवक को लाठी डंडा से बेरहमी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया था। आरोपित युवक को मृत समझकर गन्ने के खेत में फेंक गए थे।
होश आने पर पुलिस को दी सूचना
शुक्रवार सुबह होश आने पर स्वजन और थाना पुलिस को युवक ने सूचना दी गई थी। घटना में पुलिस ने अनीश को नामजद कर दस अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी लिखी। उधर घटना को लेकर दोनों गांवों के लोगों में तनाव पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि चंदिया हजारा के पास घायल पक्ष के लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर राहुलनगर के लोगों का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। रविवार को भी उनका रास्ता रोका गया। दोनों गांवों के बीच तनाव को देखते हुए चंदिया हजारा के प्रधान वासुदेव कुंडू ने पुलिस को सूचना दी।
थानाध्यक्ष शरद यादव सचिवालय पहुंचे। दोनों पक्षों के लोगों के साथ वार्ता की। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित पक्ष के लोग आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। रास्ता नहीं रोका गया। आवागमन हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।