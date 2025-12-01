जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पुराने वाहनों की जीवन अवधि बढ़वानी है, तो आपकी जेब ढीली होगी। पहले की आपेक्षा अब दो गुना शुल्क देकर अपने वाहन की जीवन अवधि के साथ फिटनेस करा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने वर्ष के हिसाब से शुल्क तय किया।

जिले में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक जिले में 20 हजार से अधिक कॉमर्शियल वाहन, दो लाख 55 हजार 460 दो पहिया वाहन है। वहीं यदि कार की बात करें तो 21 हजार 536 पंजीकृत हैं। सरकार ने पुराने वाहन के लिए नया नियम लागू किया है। इसमें वाहन मालिक 15 साल पुराने वाहनों की समय अवधि बढ़वाने के लिए जब तक छह सौ रुपये फीस जमा करते थे। वहीं अब उन्हें आठ सौ रुपये देना होगा।

इसी तरह 20 साल पुराने वाहनों के लिए एक हजार से अब आठ हजार पांच सौ रुपये शुल्क तय किया गया है। वहीं 20 साल से अधिक वाले वाहन के लिए 17 हजार, मध्यम बजन वाहन में 10 वर्ष तक के लिए आठ सौ से 12 सौ रुपये कर दी गई है। 13 साल के लिए दो हजार, 15 साल के लिए छह हजार, 20 साल के लिए 11 हजार 300 और 20 साल से अधिक होने पर 22 हजार 600 रुपये शुल्क देना होगा। ट्रकों के लिए 12 हजार से 28 हजार रुपये अधिकतम फिटनेस की शुल्क अदा करना होगा।