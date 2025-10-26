जंगली हाथियों के आतंक से किसानों की फसल बर्बाद, ऐसे कर रहे खेतों की रखवाली
अजीतपुर पटपरा क्षेत्र में जंगली हाथियों के आने से किसानों में दहशत है। हाथियों ने खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान पेड़ों पर चढ़कर रखवाली करने को मजबूर हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और खेतों से दूर रहने की अपील की है।
संवाद सूत्र, गजरौला कलां। अजीतपुर पटपरा क्षेत्र में पहुंचे जंगली हाथियों ने आतंक मचा दिया। जंगली हाथियों ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। जंगली हाथियों से डरे ग्रामीण पेड़ों पर चढ़कर फसलों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से खेतों में न जाने की अपील की।
अजीतपुर पटपरा गांव में रविवार की सुबह 7.30 बजे दो जंगली हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे किसानों ने जब हाथियों को सरसों और गन्ने की फसल में घूमते देखा तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण लालाराम, ओमप्रकाश, यादराम, रामविलास, दीनदयाल और भजनलाल ने बताया कि हाथियों ने उनके खेतों की फसल रौंद दी।
खेतों में जगह-जगह हाथियों के पदचिह्न साफ दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। माला रेंज के रेंजर रोबिन सिंह ने बताया कि जंगल से करीब दो किलोमीटर दूर अजीतपुर पटपरा क्षेत्र में दो जंगली हाथियों के होने की जानकारी मिली थी।
स्टाफ को मौके पर भेज दिया गया है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, हाथी महुआ गांव होते हुए अजीतपुर, रामनगरिया और पटपरा के गन्ने के खेतों में घूम रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खेतों के पास न जाएं और विभाग के निर्देशों का पालन करें।
