जंगल की तरफ ना जाएं लोग, अलर्ट रहें... पीलीभीत टाइगर रिजर्व का हाथी गांव के पास दिखा तो फैल गई दहशत
पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक हाथी चंदिया हजारा गांव के पास पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की चेतावनी दी गई है। हाथी को सबसे पहले हरीपुर रेंज के धनाराघाट कंपार्टमेंट के पास देखा गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि पिछले साल भी इस हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था। वन विभाग की टीम हाथी पर नजर रख रही है।
जागरण संवाददाता पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला और बराही रेंज में विचरण करने वाला हाथी गांव चंदिया हजारा के पास पहुंचने से ग्रामीणों में खलबली मच गई। जंगल की तरफ न जाने को ग्रामीण को अलर्ट किया गया है।
चंदिया हजारा के पास पहुंचा जंगली हाथी, ग्रामीणों में देख मची खलबली
सोमवार की सुबह ग्रामीण पीटीआर की हरीपुर रेंज के धनाराघाट कंपार्टमेंट की तरफ रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें जंगल के किनारे हाथी दिखाई दिया। ग्रामीण दबे पांव वापस हो गए। जिस जगह से हाथी दिखाई दिया है वहां से चंदिया हजारा गांव कुछ ही दूरी पर है।
गांव वालों को किया अलर्ट, जंगल की तरफ न जाएं
ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू ने बताया कि हाथी के जंगल के किनारे और आबादी क्षेत्र के पास देखे जाने पर ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है कि वह जंगल तरफ न जाएं। पिछले वर्ष भी यह हाथी आया था। उसने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। हाथी ने नुकसान अभी नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सूचना पर हरिपुर रेंज की टीम मौके पर पहुंच गई है। हाथी की निगरानी में जुटी है।
