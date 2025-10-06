अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी को बुरी तरह पीटा, जेवर छीनकर युवती को दिए

पूरनपुर में एक महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसके जेवर छीन लिए और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह छह वर्ष पहले एक युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। आरोप है कि पति के लखीमपुर खीरी की एक युवती से अवैध संबंध हैं।

जेवर युवती को दिए इसके कारण पति उसके साथ मारपीट करता है। आरोप है कि पति ने मायके से मिले जेवर भी युवती को दे दिए। महिला के दो बच्चे हैं। पति और युवती उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं।