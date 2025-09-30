Language
    Weather Update: हल्की ठंडी हवाओं ने दी उमस से राहत, पीलीभीत में बदला मौसम का मिजाज

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:25 AM (IST)

    Weather Update पीलीभीत में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मंगलवार सुबह आसमान में छाए बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम लगातार बदलेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लोग सुबह सड़कों और पार्कों में ठंडी हवाओं का आनंद लेते दिखे।

    पीलीभीत में मौसम का मिजाज बदल गया है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पिछले कई दिनों से तेज धूप के साथ हो रही उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वही मंगलवार सुबह को आसमान में छाए हल्के बादलों के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। ऐसे में लोगों ने गर्मी से राहत पाई।

    तराई में मौसम का बदला मिजाज, सुबह से आसमान में उमड़-घुमड़ रह बादल

    सोमवार को जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा, तो वहीं मंगलवार सुबह को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उसी तरह सोमवार को न्यूनतम तापमान 26 रहा मौसम विज्ञान के अनुसार उसमें भी कमी आई है। करीब 10 दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। मंगलवार सुबह को अचानक तापमान में गिरावट आने से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। जिससे सुबह को आसमान में छा गए जिनके साथ चली हल्की ठंडी हवाओं से पिछले दिनों की हो रही गर्मी से काफी राहत मिली।

    मौसम का आनंद लेते दिखे लोग

    सुबह को लोग सड़कों पर टहलते दिखाई दिए, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर लोग बदले मौसम का आनंद ले रहे थे। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि अब मौसम का मिजाज लगातार बदलता चला जाएगा। लोगों को अब पिछले दिनों हो रही उमस भरी गर्मी से निजात मिल जाएगी। 