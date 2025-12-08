Weather Update: सुबह घना कोहरा, ठंड बढ़ गई; पीलीभीत के मौसम का लेटेस्ट अपडेट
पीलीभीत में मौसम ने करवट ली, घना कोहरा छाया रहा। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में और अधिक ठंड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में मौसम ने करवट ले ली है। शनिवार रात से रविवार भोर तक घना कोहरा छाया रहा। सुबह दस बजे सूर्यदेव ने दर्शन दिए, तो लोगों के चेहरे खिल आए। धूप बेदम रही। मौसम बदलने से ठंड भी बढ़ गई है। दिन में धूप खिलने से रात में माैसम अधिक ठंडा हो जाता है। सर्दी से बचाव के इंतजाम करने में लापरवाही न बरतें। खास तौर पर बच्चों और वृद्धजन खास बचाव करें।
अधिकतम 20 व न्यूनतम सात डिग्री सेल्सियस किया गया रिकार्ड
कोहरा छाए रहने से लोगों को ठंड का अहसास हुआ। कोहरा छाने की वजह से जिले में सड़क हादसे भी हो गए। तापमान अधिकतम 20 व न्यूनतम सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि अगले दिनों में सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही तापमान भी गिरता चला जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर से ठंड परवान चढ़ने लगेगी। इस कारण ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
बदलते मौसम में बच्चों का रखे ध्यान, सीएमएस
मौसम के उतार-चढ़ाव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सुबह व शाम होने वाली ठंड से लोग असहज हैं। ठंडी-गर्मी के असर से बीमारियां बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. रमाकांत सागर का कहना है कि मौसम में हो रहे बदलाव में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।
इस मौसम में बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना होगा। धूप निकलने से ठंड कम हो जाती है लेकिन इसमें लापरवाही बिल्कुल न बरतें। बच्चों को गर्म कपड़े जरूर पहनाएं। सर्दी-जुकाम, बुखार, उल्टी की शिकायत होने पर फौरन चिकित्सक से सलाह लें।
