VHP नेता पर कार्रवाई को देवेंद्र सिंह सोम ने बताया संगठन पर हमला, आंदोलन करने की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। विश्व हिंदू परिषद के शाहजीपुर (शाहजहांपुर) के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराकर शनिवार रात को जेल भेजे जाने के मामले ने तूल पकड़ किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह‑प्रमुख धर्म प्रसार देवेंद्र सिंह सोम ने पीलीभीत में आंदोलन करने की चेतावनी दी।

एडीएम (वित्त एवं राजस्व) के खिलाफ फर्जी शिकायत और रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में भेजे जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ की तबीयत खराब हो गई, जिस पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।