VHP नेता पर कार्रवाई को देवेंद्र सिंह सोम ने बताया संगठन पर हमला, आंदोलन करने की दी चेतावनी
देवेंद्र सिंह सोम ने वीएचपी नेता पर हुई कार्रवाई को संगठन पर हमला बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो वीएचपी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। विश्व हिंदू परिषद के शाहजीपुर (शाहजहांपुर) के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराकर शनिवार रात को जेल भेजे जाने के मामले ने तूल पकड़ किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह‑प्रमुख धर्म प्रसार देवेंद्र सिंह सोम ने पीलीभीत में आंदोलन करने की चेतावनी दी।
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) के खिलाफ फर्जी शिकायत और रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में भेजे जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ की तबीयत खराब हो गई, जिस पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जिला अस्पताल में प्रिंस से मिलने पहुंचे प्रांत सह‑प्रमुख धर्म प्रसार देवेंद्र सिंह सोम ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
उन्होंने प्रिंस गौड़ का हाल‑चाल पूछने के बाद कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने इसे सोची‑समझी साजिश बताया। जिलाध्यक्ष के लेटर पैड के दुरुपयोग के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह संगठन का है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।