पीलीभीत बस स्टैंड पर जगह न मिलने से परिवहन निगम की इनकम में भारी नुकसान,  संविदा ड्राइवर और कंडक्टर पर भी पड़ेगा असर

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। डिपो की बसों को बरेली, बदायूं बस अड्डों पर बसों को खड़ा न होने देने के कारण परिवहन निगम को आय में चपत लग रही है। दूसरे डिपो के मनमाने रवैये के चलते बसों को स्टैंड के भीतर जगह नहीं मिल पा रही है, इससे यात्रियों को बसों की जानकारी नहीं मिल पाती। इसका सीधा असर डिपो की आय और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

103 बसों का होता है संचालन

पीलीभीत डिपो की करीब 103 बसों का संचालन मुख्य रूप से बरेली होकर बदायूं सहित मथुरा, दिल्ली लखनऊ सहित अन्य स्थानों के लिए होता है। यात्रियों की सुविधा के लिए बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे पर पीलीभीत डिपो का एक विशेष काउंटर बनाया गया था, इसे कुछ समय पूर्व हटा दिया गया। अब स्थिति यह है कि बसों को स्टैंड के भीतर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा।

पुलिस काट देती है चालान मजबूरी में चालक बसें सड़क किनारे खड़ी करते हैं, जहां पुलिस उनका चालान काट देती है। इस खींचतान के बीच यात्री भटक रहे हैं और डिपो को प्रतिदिन करीब लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आय कम होने का सबसे बुरा असर संविदा चालक और परिचालकों पर पड़ रहा है। रोडवेज की नीति के अनुसार, इन कर्मचारियों का वेतन बस द्वारा तय की गई दूरी और प्राप्त आय पर निर्भर करता है।