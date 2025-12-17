UPPCL: 5.26 करोड़ जमा, राहत लेकर आई एक मुश्त समाधान योजना; 8043 उपभोक्ताओं ने लिया लाभ

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के बोझ से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से पावर कार्पोरेशन द्वारा संचालित एक मुश्त समाधान योजना जिले में उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। इस योजना पर भरोसा जताते हुए बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है।

अधीक्षण अभियंता भविष्य कुमार सक्सेना ने बताया कि जिले में अब तक 8043 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है और कुल छह करोड़ आठ लाख धनराशि जमा की है। इन उपभोक्ताओं को ब्याज तीन करोड़ दो लाख की रिकार्ड छूट मिली है। इसके अलावा, शासन ने पहली बार मूलधन में भी छूट दी है, इससे उपभोक्ताओं को एक करोड़ 11 लाख की अतिरिक्त राहत मिली है।

तीन चरणों में मिल रही छूट जिले में करीब एक लाख 60 हजार उपभोक्ता हैं, इन पर लगभग 241 करोड़ की बकायेदारी चल रही है। ब्याज जोड़ने के बाद यह रकम 393 करोड़ तक पहुंच गई। इस समस्या को देखते हुए शासन ने यह योजना एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में शुरू की है।

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस योजना में कामर्शियल एक किलोवाट तक और एलएमवी एक किलोवाट तक वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। इसमें पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर 25 प्रतिशत मूलधन और 100 प्रतिशत ब्याज मुफ्त होगा, दूसरे चरण में एक जनवरी से 31 जनवरी प्रतिशत मूल धन और ब्याज 100 मुफ्त होगा। तीसरे चरण में एक फरवरी से 28 फरवरी तक 15 प्रतिशत मृलधन और 100 ब्याज मुफ्त होगा।

कहां कितने हुए पंजीकरण योजना के शुरू होते ही पहले 15 दिनों में बीसलपुर में 2108, पूरनपुर में 2857 और शहर डिवीजन में 3078 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है।गांव-गांव शिविर और विजिलेंस का अभियान अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पावर कार्पोरेशन की ओर से गांव-गांव शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उपभोक्ता एकमुश्त समाधान या मासिक किस्त 500 से 750 प्रति माह तक में अपना बकाया जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके साथ ही, विजिलेंस टीम भी सक्रिय है। टीम की छापेमारी में पकड़े गए बिजली चोरी के 21 उपभोक्ताओं ने भी योजना का लाभ लिया है और तीन लाख से अधिक का जुर्माना जमा किया है। विजिलेंस टीम गांव-गांव पहुंचकर ऐसे उपभोक्ताओं को जुर्माना जमा करने के लिए जागरूक कर रही है।