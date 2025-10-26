Language
    नवंबर के पहले सप्ताह में ठीक होंगी UP के इस जिले की सभी सड़कें, प्रभारी मंत्री ने कही ये बड़ी बात

    By Vaibhav Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले के प्रभारी मंत्री ने नवंबर के पहले सप्ताह तक सभी सड़कों को ठीक करने का वादा किया है। प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राएं आयोजित की जाएगी। 

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से नवंबर के पहले सप्ताह में जिले में खस्ता हाल पड़ी सड़कों को ठीक किया जाएगा। यह बात प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिले की सड़कों की खराब स्थिति पर पूछे गए सवाल पर की।

    रविवार को प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाली जिला स्तरीय पद यात्रा, स्कूल कालेज में होने वाले इवेंट, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, आत्मनिर्भर भारत शपथ सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन के संबंध में की गई पत्रकार वार्ता में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यह पद यात्रा एक भारत, आत्मनिर्भर भारत'''' की अवधारणा को आगे बढ़ाएगी।


    प्रभारी मंत्री ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राएं आयोजित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाकर एकता की भावना को मजबूत करना होगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित होगा। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिकता के सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते है। उन्होंने बताया कि खासकर अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    सरदार 150 यूनिट मार्च की शुरुआत

    इसी पहल के तहत छह अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने सरदार 150 यूनिट मार्च की शुरुआत की। यह भारत सरकार की पहल है जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को समर्पित है। राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया उसी भावना को लेकर यह पद यात्रा आगे बढ़ाएगी।

    इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श अपने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला प्रभारी गुलशन आनंद, बरखेड़ा विधायक महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी स्वतंत्र देवल, कार्यक्रम संयोजक दिनेश पटेल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

    एकजुट होकर लड़ाएगें पंचायत चुनाव

    जिले में भाजपा जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के बीच चल रही उठा पटक को लेकर आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात को कहा गया। उन्होंने कहा पार्टी के किसी भी सदस्य के बीच कोई उठापटक नहीं है। वे सब एक दूसरे के साथ हैं और एकजुटता के साथ ही सभी पंचायत चुनाव लड़ाएंगे।