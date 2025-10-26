Language
    UP : मंगेतर पर अश्लील कमेंट करने पर की थी हत्या, पुलिस ने मोबाइल और ये चीजें कीं बरामद

    By Umesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    हजारा थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में रवि की हत्या उसके दोस्त हीरालाल ने अपनी होने वाली पत्नी पर अश्लील कमेंट का विरोध करने पर की। मंगलवार शाम घर से निकले रवि का शव बुधवार सुबह गन्ने के खेत में मिला, सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। 

    संवाद सहयोगी, जागरण। पूरनपुर। हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर निवासी रवि की हत्या उसके दोस्त हीरालाल ने होने वाली पत्नी पर अश्लील कमेंट करने के विरोध में की थी। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और मृतक का मोबाइल बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया।

    मंगलवार की शाम को घर से निकले युवक रवि का बुधवार की सुबह उसके चाचा के गन्ने के खेत में शव पड़ा मिला था। सिर और चेहरे पर चोटों के गंभीर निशान थे। पुलिस ने दोस्त हीरालाल पर घर से बुलाकर ले जाने के बाद कुछ अज्ञात लोगों की मदद से डंडों से पीट कर रवि की हत्या किए जाने की प्राथमिकी लिखकर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन हीरालाल को हिरासत में ले लिया था।

    थानाध्यक्ष ने क्या बताया?

    थानाध्यक्ष शरद कुमार यादव ने बताया कि पूछताछ में हत्या आरोपित हीरालाल ने बताया कि वह और रवि दोनों शराब पी रहे थे। बातों बातों में रवि उसकी होने वाली पत्नी को लेकर चर्चा करने लगा। उसने अश्लील कमेंट शुरू कर दिए। इस पर उसे गुस्सा आ गया। पास में पड़े डंडा से उसने रवि के सिर और मुंह पर ताबड़तोड़ प्रहार कर मृत्यु के घाट उतार दिया। शव गन्ने में खींचकर डाल दिया।

    डंडा भी वहां छुपा दिया और मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित की निशानदेही पर शनिवार को मौके पर पहुंचकर आलाकत्ल और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। हत्यारोपित को जेल भेज दिया गया। घटना में किसी अन्य की संलिप्तता तो नहीं है। इसकी जांच की जा रही है। विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।