    UP के इस जिले में समलैंगिक विवाह की जिद पर अड़ीं युवतियां, गुस्से में घरवालों ने उठाया ये बड़ा कदम

    By Peeyush Dubey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    माधोटांडा थाना क्षेत्र की एक युवती ने लखीमपुर खीरी की युवती के साथ समलैंगिक विवाह की इच्छा जताई। दोनों देहरादून में एक कंपनी में काम करती हैं। मामला तब सामने आया जब खीरी की युवती अपनी महिला मित्र के घर माधोटांडा रहने आई। दोनों ने साथ जीने-मरने की कसम खाई और शादी करने पर अड़ गईं, अलग रहने से इन्कार किया। परिवार वालों के थाने पहुंचने पर यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।  

    संवाद सूत्र, माधोटांडा। देश में समलैंगिक विवाह को भले ही अब तक कानूनी मान्यता न मिली हो, लेकिन माधोटांडा थाना क्षेत्र की एक युवती लखीमपुर खीरी जिले की युवती से समलैंगिक विवाह करना चाहती है। दोनों युवतियां देहरादून में किसी कंपनी में कार्यरत हैं।

    मामला तब प्रकाश में आया जब खीरी के गोला गोकर्णनाथ की निवासी युवती माधोटांडा क्षेत्र में स्थित अपनी दूसरी महिला मित्र के यहां रहने के लिए आ गई। दोनों युवतियों ने साथ जीने और मरने की कसम खा ली। जब दोनों के परिवार वाले थाने लेकर पहुंचे तो युवतियां एक दूसरे से शादी करने पर अड़ गईं और अलग रहने से इन्कार कर दिया। यह प्रकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव की एक युवती जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष है। वह देहरादून में किसी कंपनी में काफी समय से कार्य कर रही थी। वहां पर उसकी मुलाकात गोला गोकर्णनाथ थाना क्षेत्र की 25 वर्षीय युवती से हुई। दोनों एक ही कंपनी में काफी समय से कार्य कर रही थीं। साथ रहने के दौरान दोनों युवतियों का आपस में प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया।

    गांव आ गई युवती

    एक सप्ताह पूर्व गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र की युवती माधोटांडा क्षेत्र की युवती के साथ उसके गांव आ गई। उसके परिवार वालों ने जब उससे फोन पर बात की तो उसने युवती के ही साथ उसका प्रेम प्रसंग होने की बात बताई। गोला गोकर्णनाथ निवासी युवती ने परिवार वालों को अपनी महिला मित्र के साथ शादी कर हमेशा साथ रहने के बारे में भी बताया। यह सुनकर उसके परिवार वालों के होश उड़ गए।

    आनन-फानन में वे लोग माधोटांडा क्षेत्र में युवती के घर पर पहुंच गए। वहां पर युवती ने उनके साथ जाने से साफ इन्कार कर दिया। मामला थाने पहुंचा तो दोनों युवतियों ने शादी कर साथ रहने की बात कह दी। दोनों के परिवार के लोग उनको समझने का प्रयास करते रहे लेकिन वे नहीं मानी। इस बारे में माधोटांडा थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल ने बताया कि परिवार के लोगों ने दोनों युवतियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे अपनी जिद पर अड़ी हैं। वे आपस में शादी करने की बात कह रहीं हैं।