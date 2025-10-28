UP News: हाईवे पर आपस में टकराये ट्रक-डीसीएम और लोडर, भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, गजरौला। नेशनल हाईवे पर कस्बे में स्थित आदर्श इंटर कॉलेज के पास ट्रक, डीसीएम और लोडर में तेज भिड़ंत हो गई। इसमें तीन वाहन चालकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। हादसा इतना भीषण था कि कस्बे के अंदर करीब चार सौ मीटर दूर से लोग धमाका सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने डीसीएम को काटने के बाद शवों को बाहर निकाला। मौके पर सीओ सदर और पुलिस इंस्पेक्टर समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया।

नेशनल हाईवे पर थाना गजरौला कला क्षेत्र के स्मार्ट सिटी आदर्श किसान इंटर कालेज के पास मंगलवार रात को भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें ट्रक और डीसीएम पूरनपुर की ओर से आ रहा था, जबकि लोडर में पीलीभीत की ओर से जा रहा था। वाहनों के अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हो गया। रात होने की वजह से मौके पर कोई मौजूद नहीं था। तेज टक्कर होने की वजह से डीसीएम के परखच्चे उड़ गए।

डीसीएम में मौजूद चालक व परिचालक के शव क्षत विक्षत हो गए, जबकि एक वाहन का चालक तो उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। गजरौला थाना के इंस्पेक्टर बृजवीर सिंह मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। डीसीएम को काटकर शवों को बाहर निकाला।