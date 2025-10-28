UP News: हाईवे पर आपस में टकराये ट्रक-डीसीएम और लोडर, भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर एक ट्रक, डीसीएम और लोडर की टक्कर में यह हादसा हुआ। दुर्घटना का कारण खराब मौसम और कम दृश्यता बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, गजरौला। नेशनल हाईवे पर कस्बे में स्थित आदर्श इंटर कॉलेज के पास ट्रक, डीसीएम और लोडर में तेज भिड़ंत हो गई। इसमें तीन वाहन चालकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। हादसा इतना भीषण था कि कस्बे के अंदर करीब चार सौ मीटर दूर से लोग धमाका सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने डीसीएम को काटने के बाद शवों को बाहर निकाला। मौके पर सीओ सदर और पुलिस इंस्पेक्टर समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया।
नेशनल हाईवे पर थाना गजरौला कला क्षेत्र के स्मार्ट सिटी आदर्श किसान इंटर कालेज के पास मंगलवार रात को भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें ट्रक और डीसीएम पूरनपुर की ओर से आ रहा था, जबकि लोडर में पीलीभीत की ओर से जा रहा था। वाहनों के अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हो गया। रात होने की वजह से मौके पर कोई मौजूद नहीं था। तेज टक्कर होने की वजह से डीसीएम के परखच्चे उड़ गए।
डीसीएम में मौजूद चालक व परिचालक के शव क्षत विक्षत हो गए, जबकि एक वाहन का चालक तो उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। गजरौला थाना के इंस्पेक्टर बृजवीर सिंह मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। डीसीएम को काटकर शवों को बाहर निकाला।
पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, जबकि एक घायल को प्राथमिकी उपचार देने के तुरंत बाद ही जिला अस्पताल में भेज दिया गया। इसके बाद हाईवे से वाहनों को हटाकर जाम खुलवाया। करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे। सीओ सिटी ने बताया कि वाहनों में मिले मोबाइल नंबर से बात करके शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
